AIE pide empezar a renunciar desde ya a industria petrolera

LA Agencia Internacional de la Energía, el organismo encargado de garantizar el suministro mundial y coordinar las políticas energéticas, dio un vuelco completo a su visión de futuro para la industria, pues en su nueva hoja de ruta al 2050 hizo un llamado a renunciar desde ya a la inversión en nuevos proyectos petroleros, así como de gas y carbón, para lograr la neutralidad en emisiones de carbono.



“Al margen de los proyectos ya aprobados en 2021, nuestra previsión no contempla ningún nuevo sitio petrolero o de gas con fines de desarrollo”, señala la AIE en su informe.



Pero no solo esto. En tres décadas, el papel de los combustibles fósiles debería revertirse por completo, de un 80% de las necesidades mundiales de energía a apenas un quinto. “Nuestra hoja de ruta muestra las acciones prioritarias que se necesitan hoy para garantizar el logro de las cero emisiones netas para 2050, algo ajustado, pero aún alcanzable”, dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. Es “quizá el mayor desafío que la humanidad haya enfrentado”.



Para ello, la AIE indica que el progreso anual en términos de eficiencia energética debe ser tres veces más rápido durante la próxima década. Las instalaciones de paneles fotovoltaicos tendrían que ser similares al tamaño del parque solar más grande del mundo, todos los días hasta 2030.



En línea con lo anterior, el reporte también pide que no se deben construir nuevas centrales eléctricas a carbón a menos que incluyan tecnología para capturar sus emisiones, y cerrar todas las que sean ineficaces al próximo 2030.



También, la hoja de ruta apunta que la demanda de petróleo debería caer a 24 millones de barriles por día en 2050 y no volver a superar el nivel de 100 millones de barriles diarios. De hecho, indica que el 90% de la electricidad provendría de las energías renovables y el resto especialmente de la energía nuclear.



Otro de los grandes pasos que pide adoptar es en cuanto a la movilidad, pues hace el llamado de que los autos nuevos con motor de combustión deberían dejar de venderse en 2035.



Por ultimo, cabe destacar que el informe de la AIE destaca que las inversiones en energías renovables podrían elevar el PIB mundial de 4% en 2050 respecto a las previsiones actuales. Para esa fecha, la eficacia energética podría provocar una caída de 8% de la demanda global respecto a hoy en día, pese a que habría unos 2.000 millones de personas más con acceso a la electricidad.