¿Alcanza el dinero que las potencias dan a los países pobres para la crisis climática?

El presidente Gustavo Petro criticó este miércoles en el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) de Davos "la limosna" que da el norte a los países del sur global para enfrentar la crisis climática.

"Se piensa que la crisis climática se supera si hay una limosna del norte al sur y las grandes discusiones de la COP han girado alrededor de ese tema -los famosos 100.000 millones de dólares que se prometieron en 2015 en París- y resulta que ese concepto, que ese paradigma de la cooperación hoy no es", expresó el mandatario.



Petro, que participó en el panel 'Abordar el Cisma Norte-Sur' del WEF, aseguró que eso tiene su origen en el concepto de cooperación, que "se construyó con la idea de un rico muy rico y un norte muy rico, (y) de un sur pobre" y que es "una idea de llevar dineros del norte al sur", algo que denominó "limosna, en el sentido cristiano".

Gustavo Petro. EFE

El mandatario recalcó que la cooperación "se estrella con la realidad de la crisis civilizatoria mundial y no solo porque las cifras son enormemente superiores a 100.000 millones de dólares al año para solucionar un problema de toda la humanidad, sino porque la realidad para superar la crisis climática (...) es diferente y no pasa por la cooperación".



Para enfrentar el problema, Petro retomó un tema del que ha hablado durante su estancia en Davos y es que "las chimeneas" de CO2 están en el norte y deben ser apagadas, pues de no hacerlo "las selvas del sur se queman".



"El norte tiene que transformarse radicalmente desde el punto de vista económico y tecnológico para poder sostener la vida del planeta en su conjunto", expresó.

Crisis climática AFP

El camino del cisma norte-sur



Petro también advirtió que el mundo está "andando el camino del cisma entre el norte y el sur", a pesar de que "existe el otro camino que es el del pacto, pacto de iguales".



"Hace un año precisamente este foro acuñó una palabra que se llamó policrisis. Hoy eso, después de un año, se ha agravado en términos de que de la guerra hemos pasado al genocidio, a bombardear niños y niñas", expresó el mandatario, que es un férreo defensor de la causa palestina.

Crisis climática Mauricio Moreno / CEET

Por eso, dijo, "las votaciones en Naciones Unidas políticamente alrededor de este problema han separado física y políticamente el norte del sur", pues "Europa y Estados Unidos han votado a favor, o en contra, depende de como se mire, de una política para solucionar el problema de Palestina".



"El tema de las vacunas separó desde el punto de vista del cuidado de la vida del norte del sur, se nos impuso una relación comercial para salvar la vida de los enfermos de covid y entonces lo que hoy tenemos (...) es una crisis civilizatoria que tiene una raíz en (...) la crisis climática", añadió el mandatario colombiano.



EFE