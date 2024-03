Alemania advierte que ofensiva de Israel en Rafah sería injustificable

El Gobierno alemán advirtió este viernes que una ofensiva generalizada del ejército israelí en Rafah sería injustificable, ya que un millón de personas han buscado refugio allí y no tienen a dónde huir.



“Una ofensiva generalizada en Rafah no tendría justificación alguna. Más de un millón de personas han buscado refugio allí y no tienen a donde más huir”, dijo la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, en su cuenta de X (antes Twitter).



“Se necesita de inmediato un cese al fuego humanitario para que no muera más gente y para que los rehenes al fin sean liberados”, agregó.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio este viernes su visto bueno a los planes del Ejército israelí que ya a finales de febrero aseguró tener una estrategia para hacer una ofensiva sobre Rafah sin poner en peligro a los civiles.

El visto bueno de Netanyahu era un simple trámite, pero todavía se desconoce cómo las tropas prevén evacuar o proteger a 1,4 millones de gazatíes.



Alemania, desde los ataques de Hamás, el 7 de octubre, ha estado entre los países que más solidaridad han mostrado con Israel.



La aprobación del plan del Ejército por parte de Netanyahu se produce antes de que el canciller alemán, Olaf Scholz, se reúna con él mañana en Israel.



Su portavoz ya ha dicho que reiterará al primer ministro israelí la inadmisibilidad de una ofensiva militar terrestre en Rafah.



