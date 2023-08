Alemania cambia trámite para nacionalizarse: cómo hacer el proceso

El Consejo de Ministros alemán aprobó este miércoles un proyecto de ley que debe facilitar el proceso de nacionalización para extranjeros, reduciendo los plazos y generalizando la posibilidad de mantener también la nacionalidad de origen.



"Se trata de uno de los proyectos más importantes de la coalición", dijo la ministra de Interior, Nancy Faeser, al presentar la reforma ante la prensa.



Faeser agregó que la modernización del derecho de nacionalización es parte de la estrategia para atraer a trabajadores cualificados extranjeros. "Estamos en competencia por los mejor calificados y sólo ganaremos a los mejores si pueden convertirse en parte de nuestra sociedad con todos los derechos en un plano razonable", aseguró.



La ministra recordó que el tema de una modernización de la ley de nacionalización -y en especial el tema de la doble nacionalidad- ha generado duros debates en el pasado. "Ha habido muchos debates, lamentablemente marcados por resentimientos y con ánimos de marginación y a costa de gente que ha trabajado aquí y ha hecho un aporte a nuestro bienestar", dijo Faeser.



A finales del siglo pasado el gobierno rojiverde de Gerhard Schröder hizo un intento por reformar la ley de nacionalidad ante lo que los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) reaccionaron con una campaña de recogida de firmas en contra.



En esa ocasión, la victoria de la CDU en las regionales del estado federado de Hesse hizo que la coalición perdiera la mayoría en la cámara alta, de representación regional, lo que llevó a que el proyecto no fuese tan radical como el comienzo.



Alemania iStock

Uno de los puntos que se eliminó fue la posibilidad de mantener la nacionalidad de origen, lo que sí contempla el nuevo proyecto. "Muchos inmigrantes se sienten alemanes, pero no quieren romper los lazos con sus países de origen", dijo Faeser.



La ministra afirmó también que la reforma no hubiera sido posible en tiempos de la gran coalición, entre su Partido Socialdemócrata (SPD) y la Unión Cristianodemócrata (CDU). Tras cinco años de residencia legal en Alemania - actualmente son ocho - se tendrá el derecho a pedir la nacionalización propia y la de los hijos que nazcan a partir de ese momento.



En casos especiales el plazo se puede reducir a tres años. Entre las condiciones para obtener la nacionalidad estará por regla general la posibilidad de ganarse el sustento y los conocimientos de alemán.



Sin embargo, puede haber excepciones en determinados casos, como con respecto a la llamada generación de los trabajadores invitados de los años 60 que, dijo Faeser, no recibieron en su momento ofertas de integración y han contribuido al bienestar alemán.



La ministra especificó también que quedarán excluidos de la posibilidad de nacionalizarse quienes hayan cometido delitos relacionados con el antisemitismo, el racismo y otras formas de discriminación.



EFE