Alemania adelanta acuerdo migratorio con Colombia: estos son los puntos claves

La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, afirmó este 20 de enero que espera poder firmar pronto los acuerdos migratorios que su Gobierno está negociando con Colombia, Marruecos, Moldavia, Uzbekistán, Kirguistán y Kenia para facilitar las deportaciones de vuelta a esos países.



Tras el cierre de un acuerdo similar con Georgia el mes pasado, Faeser dijo este sábado a los diarios del grupo Funke que se están produciendo “buenas conversaciones” con los citados seis países.



El día después de que el Bundestag (cámara baja del Parlamento alemán) ratificara un proyecto de ley para agilizar las deportaciones de personas en situación irregular, la ministra manifestó la esperanza de poder seguir incrementando la tasa de expulsiones, que según ella en 2023 ya se incrementó en un 27 % con respecto al año anterior.



No obstante, remachó la importancia de que restringir el número de migrantes que llegan a Alemania a través de la aplicación del pacto europeo de asilo.



“Si funciona la protección de la frontera exterior europea, sí, entonces ya no necesitaremos los controles actuales en las fronteras interiores, tampoco con Austria”, declaró.



Por otro lado, se mostró escéptica con respecto a la posibilidad de externalizar la gestión de solicitudes de asilo a terceros países tal y como pretende hacer el Reino Unido con Ruanda, sobre todo porque según ella es poco probable que haya un país dispuesto a asumir a un gran volumen de demandantes de asilo.

Migración FOTO: iStock

“Más allá de costes de cientos de millones, el Reino Unido hasta ahora no ha obtenido ningún resultado con el modelo de Ruanda”, afirmó.



La ministra socialdemócrata se refirió también al debate sobre la posibilidad de prohibir al partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD), después de que trascendiese la participación de algunos de sus miembros en una reunión con neonazis en la que abordaron planes para expulsar de Alemania a millones de residentes extranjeros.



La Constitución alemana contempla este instrumento como “ultima ratio” y exige unos requisitos muy altos para poder emplearlo, señaló Faeser, que sin embargo no lo descartó por completo si llegan a darse las condiciones para ello.



Al mismo tiempo, la ministra destacó que esta vía no es la adecuada para abordar una confrontación de naturaleza política y que, en vista de que hay personas que se ven seducidas por la AfD, es preciso atraerlas de vuelta hacia los partidos democráticos.



A lo largo de la última semana el país ha sido testigo de multitudinarias manifestaciones contra el partido ultra, al que las encuestas sitúan como segunda fuerza en intención de voto y contra el que ayer protestaron en Hamburgo (norte) más de 50.000 personas.



EFE