Por falta de mano de obra, Alemania se abre a migrantes

Frente a una fuerte escasez de mano de obra calificada, el gobierno alemán de Olaf Scholz presentó el miércoles un proyecto de ley que busca facilitar la obtención de visas de trabajo para los ciudadanos de fuera de la Unión Europea. El objetivo de la primera economía europea es atraer a más trabajadores extranjeros, a contracorriente del resto de países europeos que buscan cerrar sus fronteras a la inmigración.



Pronto ya no será necesario presentar un contrato de trabajo para instalarse, lo cual será reemplazado por un sistema de puntos que mide el “potencial” de integración de los candidatos, como se hace ya en Canadá.



“Nos aseguraremos de traer al país a los trabajadores calificados que nuestra economía necesita con urgencia desde hace años”, dijo la ministra del Interior, Nancy Faeser, al presentar el proyecto de ley que aún debe ser aprobado por los parlamentarios.



El nuevo sistema “eliminará los obstáculos burocráticos” y “permitirá que los trabajadores calificados vengan a Alemania rápidamente y puedan comenzar a trabajar”, agregó.



Al menos unos dos millones de puestos de trabajo se encuentran vacantes en la actualidad en Alemania, cuando la generación de los sesenta se jubila.



Por el envejecimiento de la población, el mercado del trabajo perderá siete millones de personas de aquí a 2035 si el gobierno no hace nada, según un estudio del Instituto de Investigación Sobre el Mercado del Trabajo (IAB).



Teniendo en cuenta todos los sectores, el 44% de las empresas alemanas interrogadas para el indicador Ifo señalan que fueron afectadas por la escasez de mano de obra en enero.



Frente a esta situación crítica, el canciller Scholz anima a los trabajadores a no jubilarse de manera anticipada, mientras las empresas experimentan la utilización creciente de robots, como en el cuidado de ancianos.



No obstante, Scholz advirtió a comienzos del mes que recurrir a la población alemana “no será suficiente” para superar el déficit.



AFP