Por qué está subiendo el flujo de colombianos regresando de Australia

Desde hace algunos años, Australia es uno de los destinos más apetecidos por los colombianos por las oportunidades que este destino ofrece en materia de empleo y estudio.



En ese sentido, eexiste un programa llamado 'General Skilled Migration' que brinda herramientas a profesionales con estudios en ingenierías, el sector TIC y profesionales de la salud para migrar al país con una visa de trabajo.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Sin embargo, esas expectativas no suelen cumplirse en todos los casos.



Por medio de su cuenta de TikTok, Santiago López, un joven que reside en Australia, comentó que los colombianos están regresando al país abandonando sus trabajos por diferentes factores.

De acuerdo con el creador de contenido, "muchas personas que en este momento ya están comprando tiquetes para devolverse, y esto solo refleja una de las cosas que a mucha gente no le gusta que se hable".



En el video, explicó que los colombianos llegan con altas expectativas, pero se encuentran con otra realidad.



(Vea: Ministerio del Trabajo anunció el apoyo de la OIM a la reforma laboral).



"A mí Australia me parece una bacanería de país, casi perfecto, y muy posiblemente está a diez escalones por encima de Colombia en cuestiones de calidad de vida, pero quizá esto si muestra que con salir del país no se van a solucionar los problemas de la noche a la mañana”, dijo López.



Otra de las razones para regresar es al país de origen es que las personas solo llegan a Australia con el objetivo de aprender inglés y se regresan.



(Vea: Reunificación familiar en Canadá: cómo podrían aplicar los colombianos).



Además, López destacó que otra realidad es que las personas no pueden manejar la carga laboral.



Finalmente, otra de las explicaciones es que "los ahorros se acaban y las personas no encuentran trabajo, la falta de dinero hace que la experiencia sea mucho más difícil”, concluyó el creador de contenido.



(Vea: El cementerio en donde terminan los migrantes que mueren en el Darién).



PORTAFOLIO