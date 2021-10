Singapur entrará a la Alianza del Pacífico y se buscan más miembros

Singapur, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Ecuador y Corea del Sur serían los nuevos socios que estrenaría la Alianza del Pacífico.



Solo han concluido las negociaciones con Singapur, que se firmaría en diciembre en la Cumbre de Presidentes. Luego de esto, debe cumplir los trámites en Congreso de la República y la Corte Constitucional para hacerlo oficial.

Entre enero y julio de este año las exportaciones de Colombia al bloque llegaron a US$1.748,6 millones. De estos, US$1.310 millones correspondieron a bienes no minero energéticos, con un aumento del 17,5%, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba hizo un balance de los logros de la presidencia pro tempore de Colombia y las relaciones comerciales con los nuevos socios.



(Vea: Exportaciones de flores ya superan las ventas del 2019).



“Recibimos la presidencia pro tempore en diciembre del 2020, en medio de la coyuntura mundial generada por el covid, por lo que uno de los objetivos es avanzar en la reactivación económica segura de nuestros países (Chile, Colombia, México y Perú), Durante los 9 meses diseñamos la Hoja de Ruta del Mercado Digital Regional que marca el derrotero a seguir para impulsar la economía digital”, dijo la ministra.



El bloque de integración que representa el 41% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe y se ubica como la octava economía a nivel global. También es la octava potencia exportadora del mundo, con ventas externas anuales, como bloque, cercanas a los US$627.000 millones, y recibe el 38% de la inversión extranjera que llega a la región.



Dentro de los objetivos que tenía Colombia con su liderazgo se destacan: mejorar el acceso a la conectividad; crear un entorno para promover el intercambio de bienes y servicios digitales y desarrollar una economía digital que promueva el crecimiento, la productividad y el empleo.



(Vea: Productos de aseo, unificados para su comercio en Alianza del Pacífico).



“Igualmente, se lograron los acuerdos para eliminar los obstáculos técnicos a la comercialización de dispositivos médicos y de productos de aseo doméstico al interior del mecanismo. Es decir, se definieron los mismos requisitos en los 4 mercados para la comercialización de esta clase de bienes, en lo que tiene que ver con buenas prácticas de manufactura, certificados de venta libre, registros sanitarios, etiquetado y condiciones de venta que debe cumplir el comercio de esta clase de bienes”, explicó la ministra.



En promoción comercial, se realizaron tres eventos cuyas transacciones se espera superen los US$6,3 millones (se lograron en 2020), lo cual impulsa el aparato productivo, la economía y el comercio en los 4 países. Estos son: foro de emprendimiento e innovación; la macrorrueda de negocios y la macorrrueda de turismo.



(Vea: Carne, mango y aguacate, los líderes de nuevas exportaciones).



“También seguimos trabajando en la interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) de los 4 países. Ya se intercambian los certificados de origen y los fitosanitarios, de los cuales van más de 91.000 certificados entre los países de Alianza del Pacífico, y trabajamos para el intercambio de la declaración aduanera y de certificados zoosanitarios”, dijo Lombana, quien agregó que, adicionalmente, se logró terminar la negociación con Singapur para que se convierta en Estado Asociado.



Las exportaciones de Colombia a la Alianza del Pacífico representa cerca del 9% de las exportaciones totales de bienes que hace Colombia al mundo y aproximadamente el 13% de las ventas no mineras.



Entre los principales productos no mineros de exportación al bloque están: polipropileno, azúcar, perfumes y aguas de tocador, medicamentos, preparaciones de belleza, aceite de palma, café soluble, insecticidas, entre otros.



De los nuevos socios, a Singapur, Colombia le exportó entre enero y julio US$31,9 millones, de los cuales US$2,8 millones corresponden a bienes no minero energéticos. A Canadá le vendió US$302,6 millones y US$221,5 millones en no mineros, con un aumento del 31,3%.



(Vea: Uchuvas colombianas, con potencial de exportación por US$100 millones).



A Nueva Zelanda se vendieron productos no mineros por US$7,8 millones, en el comercio con Australia se alcanzaron los US$103,7 millones, de los cuales US$38,4 millones corresponden a bienes no minero energéticos y crecieron 23,6%.



En el caso de Ecuador fueron US$904,6 millones y US$839,5 millones en no minero energéticos que aumentaron 28,3%, mientras que con Corea del Sur las exportaciones sumaron US$334,1 millones y en bienes no minero energéticos alcanzaron US$139,4 millones, un crecimiento del 13,9%.



(Vea: En septiembre, producción de café colombiano crece 22%).



PORTAFOLIO