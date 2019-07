Alianza del Pacífico está cerca de nuevo acuerdo

Antes de que finalice el año estaría listo el proceso de negociación para que Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá se sumen como estados asociados de la Alianza del Pacífico, grupo conformado por Colombia, Chile, Perú y México.



“En septiembre tenemos una reunión con jefes negociadores de candidatos a estados asociados, ahí deberíamos identificar qué falta en la negociación y poder sacarla adelante”, le dijo a Portafolio, Laura Valdivieso, viceministra de Comercio.



La funcionaria destacó que esta medida surge como respuesta a las peticiones de los mandatarios de los países que componen la Alianza, quienes señalaron la importancia de “avanzar y concluir esa negociación”.



Sobre los asuntos complejos para que se cierre esta iniciativa, que viene de tiempo atrás, comentó que se encuentran los temas laborales, ambientales, de propiedad intelectual y requisitos específicos de origen. De otro lado, mencionó que, pese a la cercanía de cerrar esta iniciativa, “Colombia ha sido muy claro en cuáles son sus líneas rojas del acuerdo y el Presidente (Iván Duque) fue concreto en que los lácteos estarían excluidos de la negociación”, con lo cual, como había sido mencionado, estos productos no harán parte del documento final.



OTROS MERCADOS CLAVES



Valdivieso hizo un balance del primer año que está por cumplir el actual Gobierno en materia de comercio exterior.



Aunque mostró su preocupación por el déficit comercial del país, que, por ejemplo para mayo pasado creció 79% comparado con igual mes del 2018, advirtió que se analiza la posibilidad de explotar mercados con los que no se tienen acuerdos necesariamente, como por ejemplo los del Caribe. “Ese mercado es natural para Colombia, y es proveído a veces por Centroamérica y Miami, y tradicionalmente por Venezuela. Pero esa es una población muy interesante, con un poder adquisitivo impresionante, y las islas de allí no producen lo que sus hoteles están demandando”, comentó sobre la oportunidad que representa esa zona para ampliar la oferta exportadora nacional.



Llegar a Asia, con oferta agrícola principalmente, y descubrir nuevos socios en África son otros temas mencionados por la viceministra de la cartera comercial.



Sobre si se tiene en mente renegociar o modificar alguno de los acuerdos comerciales vigentes, afirmó que de momento no será así, pero que la idea es potenciarlos antes de buscar nuevos TLC, pues son mercados que permiten llegar a unas 1.500 millones de personas.



De otro lado, algunos temas que también preocupan son la facilitación del comercio y la competitividad. Valdivieso mencionó que una importación vía marítima a Colombia tarda en promedio 9,6 días, y vía aérea 10,4 días, al tiempo que una exportación tarda 6,5 días por el primer medio y 1,5 días por el segundo, con lo que el reto está en optimizar estos procesos. Actualmente el comercio exterior representa el 17% de la economía nacional.