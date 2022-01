Alimentación: la cuesta arriba de familias en EE.UU.

La inflación en Estados Unidos cerró el 2021 en 7%, lo que fue un récord sin precedentes en los últimos 39 años para el país.



La principal economía del mundo no es ajena a los choques que deja la llegada de la pandemia del covid-19, como la interrupción en las cadenas de suministro. Y este impacto ya lo empiezan a sentir sus habitantes en la vida diaria.



En el acumulativo del año, fueron varias las categorías que repuntaron, como el caso de la gasolina (49,6%); energía (29,3%); gas (24,1%); carne, pollo, huevos y pescado (12,5%); entre otras.



“Este es un tema preocupante. La inflación ha sido gradual, pero definitivamente está sucediendo”, dijo Gabriel Guerrero, de 27 años, residente en Columbus ( Ohio). “Más allá del tema de la inflación, hay algo muy cierto, y es que una gran parte de los ciudadanos nunca han vivido inflación, porque este país era estable”, agregó Marcel Guerrero, padre de Gabriel.



La inflación en Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo, tiene diferentes niveles de afectación, dependiendo del estrato social, pero en este país se agrega un componente más: el salario.



La inflación es un tema preocupante. Ha sido gradual, pero ya está sucediendo y afecta en

los bolsillos

En este país los salarios están regidos por horas y por el lugar de residencia. De hecho, para este 2022 alrededor de 21 estados subieron el sueldo base.



Por citar ejemplos, en Delaware subió US$1,25 hasta los US$1050; mientras que en Ohio este es de US$9,30 y en Massachusetts de US$14,25.



En cuanto a alquileres, “se ha visto un incremento notable en la renta, de aproximadamente unos US$1.000 o US$1.500”, dijo Manuela Jaramillo, colombiana residente en San Francisco (California)



ALIMENTACIÓN



La categoría de las proteínas fue una de las que mayor incremento tuvo el año pasado en cifras (ver gráfico), pero sin duda una de las que más impacta en el bolsillo de los ciudadanos por la frecuencia de las compras para el hogar.







Más allá del tema de la inflación, hay algo muy cierto y es que una gran parte de los ciudadanos nunca han experimentado inflación

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la comida al interior del hogar tuvo un alza anual de 6,5% y la comida fuera del hogar del 6,0%.



María García, ciudadana venezolana en Atlanta (Georgia), comentó que “lo que más ha subido aquí han sido la carne de res y el pollo. Una bandeja de pollo familiar que antes podía comprar en US$10 o US$12 ahora está costando US$20 (...) La carne oscila entre US$40 o US$50, es preferible ir a un restaurante”.



Asimismo, Atilio Lugo señaló que en Kathy (Texas), un bisteck de carne de entre 12 a 22 libras pasó de US$2,64 a US$47,47.



“La carne estaba en US$20 pero ahora está entre US$24 - US$25, por lo mismo también están el pollo y el cerdo”, agregó Gabriel Guerrero, al tiempo que Manuela Jaramillo comentó que “una libra de salmón está costando USD$7 u US$8” cuando antes era de US$5.



“La fruta que compraba en US$5 ahora vale US$7 y no me afecta realmente, pero a familias con menor poder adquisitivo no les puede alcanzar para la leche”, dijo Monica Selz, residente de Los Ángeles (California).



Además de la comida, otros elementos importantes en la actualidad, como los tapabocas también están incrementando su valor.



“La caja de mascarillas comenzó costando US$4 y ahora ya la encuentras en US$7 u US$8”, dijo Leonardo Tarazona, quien vive en Houston (Texas).



En construcción y vivienda, Jason Danney (Carolina del Norte) comentó que los costos para la construcción de su casa subieron US$10 mil en un mes.



LA GASOLINA



Si bien el combustible fue lo que más aumentó (ver gráfico) a nivel país, vale la pena recordar que esta varía dependiendo de la zona, aunque en el sondeo, todos expresaron alzas.



“Nos decidimos buscar un auto eléctrico para protegernos de los aumentos en los precios de la gasolina”, dijo Daniel Salz.



