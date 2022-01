Empresas de América Latina sufren de desconfianza

En un informe presentado este jueves, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que las empresas en América Latina se enfrentan a altos niveles de desconfianza de la población y a altas regulaciones para su entrada y futuro desarrollo.



“Los ciudadanos que desconfían de las empresas y el gobierno tienen más tendencia a exigir reglas estrictas para impedir que las empresas contaminen de forma exagerada, incumplan sus obligaciones contractuales hacia los trabajadores y los proveedores, o engañen a los clientes sobre la calidad de sus productos”, apuntó el informe.



El documento plantea además que el alto nivel de desconfianza está relacionado con “requisitos más estrictos para iniciar y aumentar la escala de los negocios”.



Dentro del gráfico sobresalen países como Nicaragua y El Salvador, como aquellos con mayor desconfianza hacia las empresas y Argentina y Uruguay, como los países con mayores regulaciones. Colombia, por su parte, se encuentra en un punto medio a la par de sus similares de Chile y Brasil.



De acuerdo con el BID esta asociación, que puede no parecer sorprendente, reafirma un dilema sobre la corrupción.



“Si los ciudadanos creen que las empresas no actuarán cívicamente, también es probable que crean que los funcionarios públicos tampoco lo harán para apoyar sus intereses. Por ejemplo, es más probable que crean que los funcionarios aceptarán sobornos a cambio de decisiones que ayuden a las empresas que no actúan cívicamente, reduciendo así el bienestar de los ciudadanos”, dice el documento.



El 12,85% de las personas en América Latina confían en el prójimo. Colombia está sobre el promedio de 13,36%

Asimismo, el texto plantea que la desconfianza de las personas en el gobierno y que la idea de competencia es “dañina” están intrínsecamente ligadas en la región.



Posteriormente, el BID sostiene que para escapar del círculo de baja confianza y alta regulación se “requiere un esfuerzo coordinado” que impulse la confianza tanto en ciudadanos como en los gobiernos.



LLAMADO A LA TOMA DE CONFIANZA



Desde el organismo multilateral, hacen un llamado a recuperar la confianza en la región como un método para potenciar la recuperación económica de América Latina luego del impacto de la covid-19.



De acuerdo con los datos, nueve de casa diez personas en la región desconfían del prójimo. Los niveles de confianza equivalen a una cuarta parte a las de los países desarrollados que integran la OCDE.



El 12,85% de las personas en América Latina confían en el prójimo. Colombia está ligeramente por encima del promedio en 13,36%, mientras que Uruguay lidera (21,08%).



