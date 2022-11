La Reserva Federal seguirá subiendo tasas, pero serían menores

La Reserva Federal (Fed) asomó este miércoles la posibilidad de próximos incrementos de menor volumen de la tasa de interés tras el ajuste “acumulativo” de la política monetaria.

Así lo aseguró en primera instancia el comunicado de la entidad y lo corroboró su presidente Jerome Powell en la rueda de prensa posterior a la divulgación de un nuevo incremento de 75 puntos básicos, el cuarto consecutivo de este nivel, para controlar la inflación.



“El Comité anticipa que los aumentos continuos serán apropiados para lograr una postura política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para regresar la inflación al rango meta del 2%”, dijo el documento Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), encargado de establecer la decisión.



En el comunicado, el Comité señaló que “tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los rezagos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y la evolución económica y financiera” para determinar los futuros incrementos.



El presidente del organismo, Jerome Powell, afirmóque se necesitará “tiempo” antes de que las alzas de tasas de interés contengan la inflación, y eso implicará un enfriamiento de la economía. El titular de la Fed enfatizó que el Comité Monetario del organismo está abierto “a moderar sus alzas de tasas desde la próxima reunión” en diciembre.

Sin embargo, añadió que es “muy prematuro” considerar una “pausa” en el ajuste.

El incremento de tasas de este miércoles representó la sexta ocasión de forma consecutiva que empleó la entidad monetaria para controlar la inflación en Estados Unidos, que ya alcanzó el 8,2% anual, el más alto en 40 años.



Así, la tasa de referencia quedó entre 3,75% y 4,00%, su nivel más alto desde 2008.

Para Ian Shepherdson, economista jefe de la consultora Pantheon Macroeconomics, esta decisión de la Fed “es una señal clara de que las alzas de 75 puntos básicos han finalizado”.



Todo esto, a menos que “los datos entre ahora y diciembre sean inesperadamente horribles”, agregó el economista.



Hasta la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal, del 13 y 14 de diciembre, deben ser publicados los datos de inflación y mercado laboral, este último quien evita la recesión, dicen expertos.



“Creemos que la Fed ya ha hecho suficiente para que la política monetaria restrictiva y de intensa presión haga caer la inflación. Powell debe saber lo que es tomar riesgos reales con la economía”, complementó Shepherdson.



La consultora prevé, “si todo sale bien”, un incremento de 50 puntos básicos en la próxima reunión decembrina.



En esto coincide Edward Moya, economista senior de mercados para las Américas en Oanda. “La Fed sigue dependiendo de los datos y eso debería sugerir que si tanto el próximo par de lecturas de inflación (10 de noviembre y 13 de diciembre) como los informes de nómina no agrícola (4 de noviembre y 2 de diciembre) siguen calientes, seguirán siendo agresivos tomando política aún más en territorio restrictivo”.



Jack Janasiewicz, gestor de carteras en Natixis Investment Managers Solutions, recordó que para que la Fed declare el fin del ciclo de subidas de las tasas de interés deben existir tres condiciones: un crecimiento por debajo de la tendencia, un mercado laboral más blando y “pruebas claras y convincentes” de que la inflación se encamina a su objetivo del 2%.



“Si bien es cierto que los primeros indicios apuntan a que los datos podrían estar en línea con estos escenarios, están lejos de poder declarar misión cumplida”, señaló Jack Janasiewicz.



Para el experto “no se debería esperar ningún tipo pausa en los incrementos”, y “mucho menos un rebote”.



Además, recordó que “no es necesario acorralar a la Fed con este tipo de expectativas, se debe esperar que los datos sean su guía. No actuarán prematuramente en la bajada de las tasas”.



Tras las palabras de Jerome Powell, el líder de la Fed, Wall Street, que se mantuvo toda la jornada expectante y en registro en rojo, comenzó a subir luego del comunicado de la Fed, pero se dio vuelta y se colocó fuertemente a la baja con una amplia caída generalizada en sus tres importantes índices.

