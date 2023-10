Cuestionan la efectividad del alza de las tasas en EE. UU.

El exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, dijo que el crecimiento del empleo en Estados Unidos en septiembre es una “gran noticia” por ahora, pero que también sugiere que los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal no están teniendo el mismo efecto que solían tener, lo que eleva el peligro de un aterrizaje forzoso para la economía.



“Tenemos algo así como una economía de ‘conejito Energizer’ ” , dijo Summers en el programa Wall Street Week de Bloomberg Television, haciendo referencia a una campaña publicitaria de una batería. Pero con el crecimiento del empleo acelerándose, el riesgo de un aterrizaje forzoso quizás “parezca mayor”, dijo.



Summers habló después de que los datos publicados el viernes mostraron que las nóminas estadounidenses aumentaron en casi el doble de lo que los economistas previeron. El incremento de 336.000 se sumó a las revisiones al alza de la contratación durante los dos meses anteriores, aunque el informe también presentó una desaceleración en los aumentos salariales.



“Hay que reconocer que estos son buenos números, pero no puedo decir que ofrezcan nada parecido a una garantía de un aterrizaje suave”, dijo Summers, profesor de la Universidad de Harvard y colaborador remunerado de Bloomberg TV.

El repunte en la contratación se produce un año y medio después de que la Reserva Federal inició su campaña más agresiva de ajuste monetario en décadas, con más de cinco puntos porcentuales de aumentos de tasas.

El exsecretario de Tesoro señaló que el desempeño de la economía sugiere algún cambio subyacente en la efectividad de la política de la Reserva Federal.

“Es posible que estemos viviendo en un mundo en el que la tasa de interés sirvan menos como herramienta para guiar la economía de lo que solían servir”, dijo Summers.



“Eso significa que cuando sea necesario enfriar las cosas, las tasas de interés tendrán que ser más volátiles de lo que han sido en el pasado”. También advirtió que, con la actual liquidación en el mercado de bonos junto a los riesgos de China y las elevadas valoraciones en muchos mercados, incluido el de capital privado, “veo más yesca seca para las llamas financieras de las que he visto en mucho tiempo”.



“Tenemos que asegurarnos de que estamos pensando en un plan de contingencia para nuestro riesgo financiero”, dijo, instando a los responsables de la política monetaria que se reunirán en una conferencia global para abordar la “contingencia para la crisis financiera”.



En cuanto a por qué la economía estadounidense puede resultar menos sensible a las tasas de interés, Summers sostuvo que por la dinámica en la que –debido a que muchos propietarios de viviendas fijaron tasas hipotecarias bajas en años anteriores– ahora es menos probable que vendan. Eso reduce el inventario de viviendas y eleva el valor de las propiedades, lo que hace que la gente se sienta más rica y contribuye a sostener el gasto.



BLOOMBERG