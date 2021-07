Amazon estaría explorando recibir pagos en criptomonedas

Amazon.com Inc. está explorando la posibilidad de que los clientes usen criptomonedas para pagar sus compras, una medida que ha sacudido los mercados de las divisas digitales.



(Lea: Así puede aplicar a las vacantes de Amazon en servicio al cliente)



En una publicación de trabajo de Amazon publicada en línea la semana pasada, Amazon buscaba un "Líder de producto de cadena de bloques y monedas digitales".



(Además: El sensor con el que Amazon quiere monitorearlo mientras duerme)

Después de que Insider informara sobre esta publicación, el bitcóin subió a alrededor de US$40.000.



(Además: Amazon: la marca más valiosa del mundo)



"Aprovechará su experiencia en el dominio de Blockchain, Tecnologia de Libro Mayor Distribuido, monedas digitales del banco central y criptomonedas para desarrollar el caso de las capacidades necesarias", dice la publicación.



"Trabajará en estrecha colaboración con los equipos de Amazon, incluido AWS, para desarrollar la hoja de ruta, incluida la experiencia del cliente, la estrategia técnica y las capacidades, así como la estrategia de lanzamiento".



(AWS, o Amazon Web Services, es el grupo de computación en la nube de la empresa, que crea software y otros productos tecnológicos para otras empresas).



Amazon es una empresa en expansión que respalda una amplia gama de experimentos, lo que significa que las iniciativas citadas en las ofertas de trabajo no siempre derivan en nuevos productos.



Sin embargo, la noticia de la publicación generó todo tipo de especulaciones en torno a las ambiciones de Amazon en cuanto a monedas cibernéticas.



Citando una información privilegiada de la compañía, la publicación financiera del Reino Unido City A.M., informó que para fin de año, Amazon planeaba aceptar pagos en bitcoin, además de tener la intención de introducir su propia moneda criptográfica en 2022. La empresa negó el informe.



"A pesar de nuestro interés en este espacio, la especulación que se ha producido en torno a nuestros planes específicos para las criptomonedas no es cierta", dijo un portavoz de Amazon en un correo electrónico.



"Seguimos enfocados en explorar como podría funcionar esto para los clientes que compran a través de Amazon".



Sin embargo, la compañía había confirmado anteriormente el interés en las criptomonedas, tokens digitales populares entre los compradores mas jóvenes y expertos en tecnología.



"Estamos inspirados por la innovación que esta ocurriendo en el espacio de las criptomonedas y estamos explorando como podría aplicarse esto en Amazon. Creemos que el futuro se construirá sobre nuevas tecnologías que permitan pagos modernos, rápidos y económicos, y esperamos llevar ese futuro a los clientes de Amazon lo antes posible", dijo la compañía en un comunicado.



Actualmente, Amazon no permite que los clientes paguen con ninguna criptomoneda. Pero AWS vende un producto de infraestructura de tecnología blockchain. Recientemente, algunas otras empresas de tecnología han avanzado en el espacio de las criptomonedas.



En abril, PayPal Holdings Inc. comenzó a permitir que algunos clientes selectos de su aplicación Venmo compren, vendan y mantengan monedas digitales.



Tras agregar transacciones con criptomonedas a la aplicación de PayPal, la compañía dijo que las personas que usan la función inician sesión dos veces más a menudo que antes del cambio.



Tesla Inc., liderada por el multimillonario Elon Musk, ha también mostrado su interés hacia las criptomonedas.



Anteriormente, la compañía había aceptado el bitcóin como método de pago, pero se retiro en mayo, citando preocupaciones sobre el uso de combustibles fósiles en la minería criptográfica.



Musk dijo este mes que el fabricante de automóviles eléctricos probablemente reanudaría la aceptación de criptomonedas a medida que la minería de Bitcóin se desplaza hacia más energía renovable.



En un evento hace unos años, el ahora director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, señalo que la compañía estaba observando de cerca la cadena de bloques, aunque adoptó un tono escéptico al respecto.



"Aun no vemos muchos casos de uso practico para blockchain que sean mucho mas amplios que el uso de un libro mayor distribuido", dijo Jassy en una conferencia de prensa durante un evento de la compañía en 2017, cuando dirigía AWS.



"No creamos tecnología porque creemos que la tecnología es genial, la creamos solo si confiamos que podemos resolver el problema de un cliente y crear ese servicio es la mejor manera de resolverlo".



Bloomberg