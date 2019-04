Amazon pierde y se retira del mercado online más grande del mundo

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon cerrará su tienda de productos nacionales en su portal de China para centrarse en otros negocios más lucrativos ante la competencia de firmas chinas como Alibaba y JD, informó viernes el diario oficial China Daily.



A partir del próximo 18 de julio, los clientes de Amazon.cn solo podrán adquirir bienes importados, así como libros en formato electrónico y servicios en la nube. No obstante, en un comunicado, la compañía quiso aclarar que no abandonará el mercado chino y que los comerciantes de este país que sigan queriendo operar a través de sus portales podrán usar sus plataformas de ventas transfronterizas.



"Durante los últimos años, hemos hecho evolucionar nuestro negocio de venta minorista en línea en China para centrarnos cada vez más en las ventas entre países. Trabajamos mano a mano con nuestros vendedores para garantizar una transición suave. El compromiso de Amazon con China sigue siendo fuerte", indica el documento.



Según un estudio de la consultora iResearch citado por China Daily, los portales de comercio electrónico Tmall -propiedad de Alibaba- y JD controlaron el 81,9 % de la cuota de mercado del sector en el que compiten con Amazon en el gigante asiático, país en el que otras firmas emergentes como la china Pinduoduo también están planteando retos a la firma dirigida por Jeff Bezos.



Amazon llegó a China en 2004 cuando compró la tienda en línea Joyo.com por 75 millones de dólares (actualmente, 66,7 millones de euros). Sin embargo, pese a lanzar Amazon Prime en China en 2016 para atraer a más clientes con su programa de envíos gratuitos dentro de una tarifa plana, analistas apuntan a que su capacidad de competir con las firmas locales -que, además, conocen mejor a los consumidores chinos- es limitada.



Asimismo, la principal ventaja competitiva de Amazon en este país -su vasta selección de productos internacionales- podría verse mermada ya que los planes de empresas chinas como Alibaba pasan por mejorar sus plataformas de comercio transfronterizo.



Pese a que su negocio en China no pase por su mejor momento, Amazon triplicó sus beneficios netos en 2018 hasta los 10.073 millones de dólares (8.964 millones de euros), mientras que su facturación aumentó un 31 % interanual hasta los 232.887 millones de dólares (207.269 millones de euros).