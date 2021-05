McDonald’s y Amazon impulsan lucha por salario mínimo más alto

A medida que la economía estadounidense se recupera de los impactos del covid-19, las corporaciones más grandes del país necesitan trabajadores, lo que ejerce una presión al alza sobre los salarios.



(EE.UU. sale a la búsqueda de trabajadores).

Gigantes minoristas, cadenas de comida rápida y compañías de transporte ofrecen salarios y pagos en efectivo más altos.



Los bonos de referencia y con firma, que rara vez se necesitaban antes para cubrir empleos de bajo ingreso, ahora son comunes.



(¿Cómo sacar provecho del ‘boom’ de empleo en EE. UU.?).



Estos incentivos representan una marcha lenta pero constante hacia una meta que los legisladores y activistas laborales han perseguido durante años, con éxito limitado: un salario mínimo más alto, cercano a US$15 por hora.



McDonald's Corp. anunció el jueves que aumentará los salarios por hora en aproximadamente 10%, lo que elevaría el salario promedio en sus restaurantes a más de US$13 por hora.



Chipotle Mexican Grill Inc. dijo a principios de esta semana que fijará los salarios de inicio por hora entre US$11 y US$18. Target Corp. y Costco Wholesale Corp. han aumentado los suyos en US$15 y US$16, respectivamente.



Así mismo, McDonald's contratará a 10.000 nuevos empleados en sus tiendas propiedad de la compañía durante los próximos tres meses, y Walmart Inc. contrató a medio millón de personas el año pasado.



Chipotle contratará a 20.000 trabajadores en todo Estados Unidos, y Target necesita trabajadores para las 30 a 40 tiendas que abrirá este año.



Amazon.com Inc. también impulsó la apuesta en el mercado laboral el jueves anunciando que planea contratar a 75.000 personas en EE.UU. y Canadá con un salario inicial que promediara más de US$17 por hora.



Los nuevos empleados recibirán bonos de contratación de US$1.000 y los que estén completamente vacunados contra el covid-19 obtendrán US$100 adicionales.



Amazon está apostando a que el pago y las bonificaciones le ayudaran a satisfacer la creciente demanda de comercio electrónico vinculada a la pandemia.



La entrega de productos más rápidamente requiere que Amazon construya instalaciones más cercanas a las grandes ciudades, donde los costos de mano de obra son más altos.



Los aumentos salariales se producen en medio de un debate cada vez más intenso sobre por qué las empresas tienen dificultades para contratar trabajadores a pesar de que millones de estadounidenses siguen desempleados.



El mes pasado, la economía de EE.UU. agregó 266.000 empleos, muy por debajo del millón que habían pronosticado los economistas.



"Se ha vuelto muy difícil contratar trabajadores y mantenerlos", dijo Mark Vitner, economista senior de Wells Fargo & Co. "Y creo que seguirá siendo así".



El aumento de los salarios también podría intensificar las presiones inflacionarias. A medida que suben los costos de los empleadores, es más probable que los precios al consumidor sigan el mismo camino, alimentando un debate ya acalorado.



Funcionarios de la Fed han dicho que las presiones de precios por la demanda acumulada y los cuellos de botella probablemente serán temporales, pero muchos otros prevén que el repunte de la inflación será más duradero.



Bloomberg