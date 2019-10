Ambiente de tensión y violencia en nuevas protestas en Cataluña

Miles de manifestantes independentistas catalanes volvieron a salir este jueves a las calles de Barcelona, por cuarta noche consecutiva, en protesta por la condena a nueve de sus líderes por sedición, mientras el gobierno catalán insiste en convocar un nuevo referéndum ilegal de "autodeterminación".



Sin embargo, y por lo sucedido estos días anteriores, las concentraciones se desarrollaron en un ambiente más tranquilo, aunque si se registraron cortes al tráfico en distintos puntos de la ciudad.



Mientras, las marchas que partieron de distintas ciudades de la región el martes con destino a Barcelona se desarrollaron en un ambiente de normalidad previo a la jornada de huelga general que se vivirá este viernes, la cuarta en menos de dos años vinculada al proceso independentista, la Policía catalana informó de que, un noche más, se ha desviado la circulación de los vehículos en el centro de Barcelona, donde se concentraron las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo que condenó el lunes pasado a varios líderes independentistas a penas de prisión por el proceso soberanista ilegal de 2017.



La manifestación independentista coincidió con otra concentración convocada por grupos de extrema derecha, que tuvo que ser evitada por la policía catalana, en un ambiente muy tenso.



Desde la sentencia del Tribunal Supremo la tensión ha ido creciendo en los últimos días en Cataluña, donde se han registrado graves disturbios que han llevado a la detención de al menos 97 personas.



El Gobierno español ha asegurado que no habrá "impunidad" contra los violentos e insistió en que los autores de esos disturbios son personas vinculadas a movimientos que pretenden alterar el orden público bajo el pretexto de buscar fines políticos.



LAS CONSECUENCIAS DE LA HUELGA GENERAL



En previsión a la jornada de huelga general, la compañía aérea Iberia canceló hoy doce vuelos entre Madrid y Barcelona (seis de ida y seis de vuelta) programados para este viernes.



También Vueling canceló de manera preventiva otros 36 vuelos. Además, la empresa española de automóviles Seat, que forma parte del grupo Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles alemán y el segundo mayor fabricante de automóviles del mundo, acordaron un paro técnico de producción en su planta de Barcelona.



Lugares emblemáticos de Barcelona como el Gran Teatro del Liceu y el Palau de la Música Catalana también cerrarán, mientras que la Sagrada Familia, el turístico templo erigido por Antonio Gaudí, tiene previsto abrir sus puertas con normalidad.



ADVERTENCIAS PARA VIAJAR A CATALUÑA



Ante esta situación, las embajadas en España de Estados Unidos (EEUU), Reino Unido, Francia, Portugal, Alemania y Bélgica, entre otros países, han alertado a sus ciudadanos de los riesgos de viajar a Cataluña, por las protestas callejeras contra las condenas a los líderes independentistas.



En su página web, la embajada de Francia avisa de que, desde el pasado 14 de octubre, "se han realizado manifestaciones en Cataluña para protestar contra una decisión judicial que involucra a separatistas catalanes".



A través de Twitter, la embajada de Estados Unidos en España avisa de las concentraciones previstas esta semana en Cataluña y detalla que la mayoría de las manifestaciones se planean alrededor de las oficinas del Gobierno español.



También la sede diplomática británica alerta a sus ciudadanos de los incidentes en Cataluña y les recomiendan que sean prudentes ya que "las manifestaciones que en principio son pacíficas pueden intensificarse y volverse violentas".



En Portugal las autoridades han emitido un aviso a sus conciudadanos y recomiendan a quienes viajen a Cataluña estos días que "planifiquen sus itinerarios con antelación". A

nivel internacional, el Gobierno español se ha volcado en informar en medios de comunicación de otros países sobre la situación en Cataluña y ha recibido la solidaridad de sus socios comunitarios.



MÁS AUTODETERMINACIÓN FRENTE A LAS ADVERTENCIAS



En este ambiente, el presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, recibió duras críticas del Gobierno español y de partidos no independentistas por su ambigüedad y tardanza en condenar los episodios violentos y apoyar a la policía. Y también reproches de sectores secesionistas por la actuación policial.



Al calor de la sentencia del Tribunal Supremo, el presidente catalán anunció que habrá que "volver a poner urnas para la autodeterminación", algo que pretende hacer "esta legislatura", que acaba en 2021.



La vicepresidenta del Ejecutivo español, la socialista Carmen Calvo, le advirtió de que "hay un límite a partir del cual está el Código Penal", pues votar es la "piedra angular" de la democracia, pero siempre dentro de la legalidad.



También el partido independentista de izquierda ERC, que gobierna en coalición con Torra, le avisó de que "no es el momento" de poner fechas a la autodeterminación, y abogó por "forzar" al Ejecutivo español a sentarse a una mesa "de diálogo y negociación" sobre el futuro político de Cataluña.



EFE