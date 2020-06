Amenaza de rebrote ensombrece perspectivas de repunte económico

La frágil recuperación de la economía mundial enfrenta un nuevo obstáculo debido a que un resurgimiento en los casos de coronavirus amenaza con mantener el comercio cerrado y a los consumidores en ascuas.



Los casos de covid-19 aumentaron el 21 de junio en una cifra record para un solo día, según la Organización Mundial de la Salud, con rebrotes en todo Estados Unidos y nuevos casos en Alemania y Australia.



Si bien China señaló que el último brote en Pekín está bajo control, otras grandes economías emergentes, como Brasil, India e Indonesia, continúan experimentando un alza en los casos.



"La lucha está lejos de terminar", dijo el titular de economía de Scotiabank para Asia Pacifico, Tuuli McCully, con sede en Singapur.



"Una importante segunda ola de contagios en economías avanzadas es un gran riesgo para la economía mundial que aún se encuentra en las primeras etapas de recuperación".



El temor surge cuando datos de alta frecuencia que monitorea Bloomberg Economics habían estado mostrando una imagen cada vez mejor para sectores como el transporte y los servicios de restaurantes a medida que se levantan las restricciones de confinamiento.



Un repunte sostenido de los casos de coronavirus amenaza con socavar o incluso revertir esas tendencias.



Esta semana, el Fondo Monetario Internacional dará a conocer nuevas proyecciones para un mundo que ya enfrenta su peor perspectiva desde la Gran Depresión.



Si bien la flexibilización de las restricciones de confinamiento en partes de Europa y EE.UU. había llevado a algunos economistas a prever una recuperación en forma de V para el mundo, el resurgimiento del virus contradice las estimaciones de una rápida reactivación.



"El rebrote inclina los riesgos de una recuperación en forma de V a una recuperación en forma de U", dijo el economista jefe de Deutsche Bank AG, Torsten Slok.



Una mejora en la confianza del consumidor estará en el centro de la secuencia de recuperación si la inversión empresarial y el empleo mejoran, según Catherine Mann, economista jefe de Citigroup Inc. y execonomista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



El último brote no ayudará a esa perspectiva. "Esta no es una imagen de recuperación satisfactoria de ninguna manera", dijo el lunes en el Foro de Liderazgo Crawford de la Universidad Nacional de Australia. Hasta que haya una vacuna, no habrá una recuperación completa.



Bloomberg