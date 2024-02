Argentina enfrenta riesgo de suministro petrolero por protesta contra Milei

Las principales provincias petroleras y gasíferas de Argentina amenazan con cortar en pocos días el suministro al resto del país por una disputa de fondos federales con el presidente Javier Milei, cuyos severos ajustes fiscales impactan en los gastos básicos de los gobiernos locales.

"El miércoles no va a salir ni una gota de petróleo si no respetan de una vez por todas a las provincias y nos sacan el pie de encima", dijo el sábado Ignacio Torres, gobernador de Chubut (sur), a C5N. Torres y sus pares de la región austral de la Patagonia (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa y Neuquén) anunciaron el viernes que "si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", al referirse al cobro inconsulto de una deuda que ordenó Milei a esa provincia.

Javier Milei, presidente de Argentina EFE

En una catarata de mensajes por X que siguió hasta esta madrugada en vuelo hacia Estados Unidos, Milei trató de "degenerados fiscales" a los gobernadores que apoyaron el reclamo de Chubut, por un recorte de 13.500 millones de pesos (15,3 millones de dólares) en transferencias mensuales de fondos federales que corresponden al distrito.

Cómo puede calcular el impuesto de ganancia ocasional en Colombia

Argentina exporta crudo y gas, e importa combustible refinado para completar el consumo interno. En 2022, la balanza energética llegó a un déficit de 12.000 millones de dólares, pero el gobierno estima un superávit de 3.300 millones para 2024, por la expansión del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, al oeste de la Patagonia.

Casa Rosada de Buenos Aires FOTO: iStock

Chubut -segunda mayor provincia productora de petróleo y gas después de Neuquén- recibió también el apoyo de nueve provincias administradas por aliados de centroderecha cuyos diputados frustraron este mes la aprobación de la "Ley Ómnibus" con la que el presidente aspiraba a introducir cientos de recortes fiscales y reformas ultraliberales. "Nacho y sus cómplices", escribió Milei en X refiriéndose a Torres y al resto de los mandatarios, al recordarles un artículo del Código.

Minsalud arremetió contra el GEA: 'Todos los días suben sus utilidades'

Penal que prevé hasta dos años de prisión a quien impida, estorbe o entorpezca el suministro de energía. La Oficina del Presidente emitió un comunicado reiterando que "de ninguna manera el Poder Ejecutivo contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere".

Petróleo iStock

El ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó en X que el recorte de fondos obedeció al cobro de parte del gobierno de una deuda impaga de Chubut por 119.000 millones de pesos (134 millones de dólares), una situación que puede repetirse con otras 10 provincias que coparticipan impuestos y que también adeudan dinero al gobierno federal.

Por más mezcla de etanol, precio de la gasolina en Colombia aumentó otros $97

La disputa de Milei con los gobernadores se desata una semana antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el 1 de marzo y en medio de un clima de crecientes protestas por la rápida pérdida de poder de compra de la población, la subida de precios y tarifas y el recorte de la asistencia a comedores comunitarios.

Peso argentino El Tiempo

Desde su asunción, hace dos meses y medio, Milei emprendió desregulaciones y ajustes fiscales como parte de su plan ultraliberal para combatir una pobreza que ya superó el 50% y una inflación de más de 250% interanual.

AFP