Acogida desigual en América Latina de las ‘rutas de la seda’

Latinoamérica ha acogido con interés desigual los cantos de sirena de las ‘Nuevas Rutas de la Seda’, el proyecto multilateral con el que China busca extender su influencia mediante la financiación de grandes proyectos de conectividad e infraestructura.

A la iniciativa se han sumado en sus diez años de vida países como Argentina, Chile, Costa Rica, Venezuela o Uruguay, pero gigantes regionales como Brasil o México optan de momento por mantenerse al margen y otros, como Colombia, sopesan su adhesión.



Pero a pesar del enorme protagonismo que concede China a una plataforma cuyo principal aliado es su presidente, Xi Jinping, el hermetismo impera entre los países latinoamericanos participantes a la hora de detallar los proyectos en marcha o planificación.

Hasta ahora son 150 países y unas 30 instituciones las que han firmado acuerdos bajo el paraguas de las Nuevas Rutas, que celebran desde este martes, en Pekín, su III foro de alto nivel, en el cual la representación latinoamericana de más nivel la tendrán Argentina y Chile con sus respectivos presidentes.



Según el Ministerio chino de Exteriores, las Nuevas Rutas respaldaron en la última década más de 3.000 proyectos de cooperación con inversión de un billón de dólares y la creación de 420.000 empleos.

El panorama

Argentina se acogió hace un año y medio a la 'Belt and Road Initiative' (BRI), su denominación en inglés, aunque por ahora no ha mencionado proyectos. Chile, por su parte, es uno de los principales socios de China en Latinoamérica y la presencia de Boric en el foro reafirma la importancia de la plataforma china en un momento de buenas relaciones diplomáticas y en especial comerciales, con un crecimiento medio del 14% desde 2017 y una balanza comercial favorable al país austral.



Por su parte, Perú es otro de los países que han abrazado con fuerza el BRI, que tiene como proyecto más reciente la construcción del megapuerto de Chancay (norte de Lima) con una inversión de US$3.000 millones. Caracas, por su parte, ha asegurado que varias “importantes empresas chinas” tienen operaciones en Venezuela.

Otros países, entre ellos pesos pesados como Brasil y México, se mantienen por ahora al margen. El Gobierno brasileño ha dicho públicamente que no le interesa entrar al BRI, pues tienen en vigor desde hace 30 años un acuerdo de relaciones estratégicas con China que ya sirve de marco para todo tipo de acuerdos bilaterales, incrementados este año tras la visita del presidente Lula da Silva al gigante asiático.



Desde México tampoco hay mucho interés, ya que el país está centrado en la atracción de inversiones mediante la deslocalización cercana de empresas (o nearshoring) dada su proximidad con EE. UU., su primer socio.



El que podría sumarse a la iniciativa es Colombia. Su presidente, Gustavo Petro, viajará a fines de octubre a China. Aunque esa nación no sea formalmente parte de la plataforma, sí cuenta con inversiones chinas en diferentes sectores, así como con la presencia de empresas chinas en proyectos de infraestructura como la construcción del metro de Bogotá.



