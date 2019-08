América Latina: una economía que baja y en la sinsalida

La economía en América Latina y el Caribe seguirá a la baja, con un crecimiento previsto para 2019 del 0,5%, tal como lo dio a conocer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe anual de la región.



Lea: (Esta es la previsión de crecimiento para Colombia, según la Cepal)

A continuación, seis de las claves del desempeño previsto para este año de acuerdo a la radiografía de la Cepal:



Lea: (Banrepública revisó a la baja su previsión del PIB de 2019 a 3,1%)



1. EL CARIBE SOBRESALE



Aunque ni en temas políticos ni económicos la gente suele fijarse en el Caribe, mucho menos en las Antillas Menores, el informe pronosticó que el mejor rendimiento lo tendrá Dominica, con un crecimiento del 9,9%, 4 puntos porcentuales más que el segundo de la lista. Un puesto que, tal vez como muestra de que no es algo aislado, ocupa Antigua y Barbuda (5,9%), ambos seguidos por República Dominicana (5,5%), que tuvo el mayor crecimiento regional durante el primer trimestre de 2019, con un 5,7%.



También experimentarán un buen desempeño Granada (3,3%) y San Cristóbal y Nieves (3,1%) y uno un poco más discreto San Vicente y las Granadinas (2,5%), Bahamas (2,2%), Santa Lucía (2,0%), Jamaica (1,9%) y Trinidad y Tobago (1,6%).



Pese a su enésima crisis con un nuevo cambio de Gobierno la semana pasada, el país más pobre del continente, Haití, estará por encima de la media de América Latina y el Caribe, con un crecimiento del 0,9%, e incluso superará a Cuba (0,5%), que sigue sufriendo los efectos del endurecimiento de la relación con Estados Unidos, y a Barbados (0,1%), en el fondo de las economías caribeñas.



2. LA CRISIS VENEZOLANA



Al otro lado de la lista, sin sorpresa alguna, Venezuela ocupa el último lugar, con un retroceso del 23%. Al país le sigue pasando factura una crisis en la que Nicolás Maduro sigue en el poder pese a que más de 50 países, Estados Unidos, al frente, reconocen al opositor Juan Guaidó como mandatario.



Todo esto reflejado en una hiperinflación que, aunque lejos de los 10 millones por ciento pronosticados antes, llegará a 1 millón por ciento a final de año, tal como dijo el lunes pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Un fenómeno de inestabilidad sociopolítica que se repite en los otros dos países en la cola del listado y que junto a Venezuela son los únicos de la región en rojo. Nicaragua (-5%) sigue inmersa en la crisis que estalló en 2018 con pedidos de renuncia del presidente Daniel Ortega, y en Argentina (-1,8%), con Mauricio Macri buscando este año la reelección, el Gobierno no logra estabilizar una economía que venía coja desde el kirchnerismo y que, al contrario, retrocedió con la depreciación del peso y una inflación del 56,8 % en mayo pasado, según la Cepal.



3. CENTROAMÉRICA, COMPACTO LÍDER REGIONAL



Liderada por Panamá (4,9%), que mantiene el crecimiento constante de los últimos años, y pese a problemas de violencia y migratorios en Honduras (3,5%), Guatemala (2,9%) y El Salvador (2,3%), Centroamérica es la zona con mejor crecimiento (2,9%), frente al Caribe (2,1%) y Suramérica (0,2%).



En un nivel promedio estarán Costa Rica (2,5%), el país más estable de la región, y Belice (2,1%), que hace pocos meses dio un paso fundamental para resolver su histórico diferendo limítrofe con Guatemala.



4. ALIANZA DEL PACÍFICO MANTIENE EL NIVEL



México, Chile, Colombia y Perú, que representan el 40% del producto interno bruto (PIB) latinoamericano, sumaron fuerzas en 2012 y parecen demostrar que van por buen camino: dos de esos países están en el top 10 regional y uno tercero muy cerca (puesto 13).



Perú crecerá un 3,2% mientras sigue luchando contra el escándalo de corrupción de Odebrecht, ligeramente por encima de Colombia (3,1%), que intenta consolidar el proceso de paz de 2016 con las Farc, y de Chile (2,8%), que todavía muestra buena salud pese a ser "la economía del mundo emergente que tiene el mayor nivel de endeudamiento del sector corporativo no financiero".



El eslabón débil está en México (1,0%): los mercados siguen sin saber leer los cambios aplicados por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador y la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) es la petrolera más endeudada del mundo.



5. LA REALIDAD DISPAR DE SURAMÉRICA



Con Venezuela claramente lastrando al sur del continente, la realidad es muy dispar en los 12 países de esa zona, que crecerán en conjunto un 0,2% de este año, la mitad del ya de por sí bajo resultado de 2018.



Por un lado, Brasil vuelve a las penurias que lo llevaron a una recesión del 7% entre 2015 y 2016 y solo crecerá un 0,8%, mientras logra acomodarse a las políticas de ultraderecha de Jair Bolsonaro.



Por el otro, Guyana liderará esa zona con un 4,6 %, seguido de Bolivia (4,0%), que mantiene el buen ritmo de los últimos tiempos pese a volver este año en las urnas en un nuevo choque político entre el presidente Evo Morales y sus opositores. En el medio, un buen resultado para Surinam (2,1%), uno más regular de Paraguay (1,6%) y uno malo para Uruguay (0,3%) y Ecuador (0,2%)



6. CIFRAS DISCRETAS A TODO NIVEL



Un retroceso regional del crecimiento al 0,5%, 8 décimas por debajo de las proyecciones de la Cepal de abril y por debajo del poco más del 1% de los dos últimos años (antes, -0,2% y -1% en 2015 y 2016, respectivamente), con lo que se completará un lustro de desaceleración económica.



Pero en contraste con los años anteriores, en este habrá una desaceleración generalizada: 21 de los 33 países de la región tendrán cifras peores. Y durante el primer trimestre, la actividad económica en conjunto se contrajo un 0,1% con respecto al mismo período de 2018.



Solo 3 países tendrán un comportamiento destacado (más del 5% de crecimiento), 11 lo harán de buena forma (entre 2,6% y 5%), 16 vivirán una situación por lo menos regular (entre 0% y 2,5%) y 3 perderán el curso (se contraerán).