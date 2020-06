América Latina ya aporta el 22% de contagios mundiales

Justo cuando en las últimas semanas se ha apuntado a América Latina como el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus, los casos han seguido incrementándose a una gran velocidad, lo que hace que la región ya aporte más del 22% de personas con covid-19 en el mundo.



Prueba de esto es que ya hay tres países de Latinoamérica entre los 10 con más casos de todo el planeta: Brasil, segundo del mundo con 978.142 contagios; Perú, séptimo con una cifra de 244.388, lo que le ubica por encima de Italia y prácticamente superando a España; y Chile, noveno con un total de 231.393 personas con el coronavirus, a punto también de superar a los territorios europeos que fueron más golpeados por la crisis sanitaria.



México es el país que le sigue, con 165.455 y en la posición 14 entre los países más afectados por los contagios. El próximo de Latinoamérica es Colombia, que con 63.276 casos es el 22 en el mundo y con la tendencia actual superaría pronto a China, origen y primer epicentro de la pandemia, el cual cuenta con un dato hasta el momento de 84.494.



En total, Latinoamérica tiene al cierre de esta edición 1’884.331 casos reportados, lo que supone aproximadamente el 22% de los 8’550.458 que se registran en todo el planeta.



Sumado a Estados Unidos, país más afectado del mundo con más de 2,2 millones de positivos, el continente americano ya superó los 4 millones, alrededor de la mitad del total global.



Pero más allá de estas cifras, lo que preocupa a los expertos es el rápido incremento que se ha visto en América Latina. Al tomar el dato de este viernes, supone un crecimiento de 719,2% respecto a los contagios que se registraban a principio de mayo, cuando el dato total era de 229.945.



De igual forma, tan solo en lo que llevamos de junio, aunque el crecimiento es menor, la tendencia también es preocupante, pues con un crecimiento de 79,9% frente al 1 de junio, cuando el total era de 1,04 millones, los casos están cerca de duplicarse.



Al revisar la situación por países, si se tiene en cuenta el último reporte respecto al de mayo, cuando se aceleró la expansión en América Latina, la mayoría presenta avances de más de 500%. No obstante, si se observan simplemente las cifras correspondientes a lo corrido del mes de junio los datos son elevados, pero no al mismo nivel.



Por ejemplo, en este periodo, Brasil presenta un crecimiento de 85% en los casos, Perú del 43% y México de 77%. Chile es de los que mayor incremento han experimentado, de 120%, lo que se explica por los más de 30.000 casos que no se habían contabilizado.



Colombia también presenta un ritmo mayor que sus pares de América del Sur, pues según los últimos datos de este viernes, sus contagios han crecido un 115% tan solo en junio, en un momento en el que con los 3.059 nuevos contagios de ayer, está reflejando sus alzas más pronunciadas.



“Los contagios han estado muy altos en las últimas semanas, si se miran los promedios de los tres días, es una progresión preocupante en países como Brasil, Perú, Chile y Colombia. Latinoamérica es sin duda el epicentro de la pandemia al tener en cuenta los casos y las muertes por millón de habitantes. Por esto, en las próximas semanas podríamos ver un incremento en la mortalidad, precisamente por las alzas actuales”, dice Leonardo Briceño, director del grupo de salud pública de la Universidad del Rosario.



Precisamente, ante este alto número de contagios en la región, sigue el debate de la necesidad o no de extender los estados de emergencia, los cuales terminan a final de mes en la mayoría de países. De momento, Chile extendió su estado de excepción 90 días, mientras que Ecuador hizo lo propio por 60 días más.

