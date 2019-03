American Airlines suspende vuelos a Venezuela

American Airlines Group Inc. detuvo sus vuelos a Venezuela, extendiendo indefinidamente una suspensión temporal que comenzó hace dos semanas.



Si bien la compañía dijo que estaba comprometida a restablecer el servicio "cuando las condiciones sean adecuadas", no proporcionó una estimación de cuándo se reiniciarían los vuelos. "No tenemos un marco de tiempo establecido", dijo American en un correo electrónico el jueves.



La decisión elimina los últimos vuelos restantes a Venezuela por parte de una aerolínea estadounidense importante, lo que profundiza el aislamiento de la nación, en medio de un fallo eléctrico en todo el país y la perspectiva de racionamiento de electricidad en Caracas, la capital.



Desde 2013, casi una docena de aerolíneas se han retirado del país sudamericano mientras el gobierno lucha contra una crisis económica cada vez peor.



Normalmente, American volaba dos veces al día entre Caracas y Miami, y una vez al día entre Maracaibo y Miami. En su declaración, la compañía con sede en Fort Worth, Texas, dijo estar "orgullosa de nuestros más de 30 años de servicio" a Venezuela.