'Ahora todo es posible en Venezuela: el país está lleno de armas'

La crisis política, económica y social en que se halla sumida Venezuela dio ayer otro giro cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (Legislativo) decidió autoproclamarse presidente del país, siendo reconocido de manera inmediata por la mayoría de países del hemisferio occidental, comenzando por Estados Unidos.



Lea: ('Especial: Crisis en Venezuela')



Horas más tarde, Nicolás Maduro, presidente elegido en unas controvertidas y no reconocidas elecciones, en un discurso en el palacio de gobierno desconoció a Guaidó, rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas del país.



Para analizar todo esto, Portafolio.co habló con el profesor venezolano en negocios internacionales del Instituto Saint Mary's de California, Marco Aponte Moreno.

Lea: (¿Se irá Estados Unidos de Venezuela?, el primer pulso entre los dos presidentes venezolanos)



¿Cuál es su opinión de lo que sucedió ayer en Venezuela?



Considero que ayer si dio un paso importante hacia la recuperación de la democracia en Venezuela. Como recordará, las elecciones del 20 de mayo del 2018 fueron ilegitimas, no solamente por todas las irregularidades electorales que se cometieron, sino también porque fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano ilegítimo creado por el gobierno de Maduro. Ayer la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Juan Guaidó, se apoyó en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de Venezuela para reestablecer el orden constitucional. Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, asumió el cargo de presidente interino de Venezuela, tal y como lo establece la Constitución.



Lea: (Guaidó dice que mantendrá relaciones diplomáticas con EE.UU.)



¿Cómo analiza el papel de Estados Unidos?



Es importante destacar el papel del gobierno de los Estados Unidos en lo que sucedió. El reconocimiento de la Casa Blanca ocurrió inmediatamente después de la proclamación de Guaidó como presidente interino. Esto fue seguido por el reconocimiento de Colombia, Brasil, Canadá y Paraguay entre otros miembros del Grupo de Lima. Me parece que la coordinación entre los anuncios hechos indica un gran esfuerzo de organización, probablemente orquestado desde Washington. Al Maduro anunciar la ruptura de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, Guaidó inmediatamente publicó un comunicado, como presidente interino, confirmando que las relaciones con los Estados Unidos continuarán normalmente. Pienso que la rapidez con la que todo ocurrió indica una coordinación significativa detrás de los sucesos.



Por otro lado, todo esto ha creado una gran incertidumbre en la industria del petróleo. Habrá que ver si el comercio petrolero entre los dos países va a continuar. La mitad del crudo venezolano es exportado a los Estados Unidos. Y Venezuela, a pesar de ser un país productor de petróleo, importa crudo de los Estados Unidos. Sin embargo, dichas importaciones venezolanas representan solamente 1% de la producción total de crudo norteamericana.



Lea: (Juan Guaidó autojuramentó como presidente de Venezuela)



¿Es esta la salida a la crisis?



El objetivo de lo sucedido ayer es aumentar la presión para que Maduro se vaya. Al detenerse el comercio petrolero entre los dos países, la presión sobre Maduro aumentará significativamente. No hay que olvidar que la lealtad militar de la que goza Maduro depende en gran parte de las rentas petroleras. Al no haber dinero para los generales, no habrá apoyo militar. Habrá que ver cuánto tiempo tomará para que el gobierno de Maduro pierda el apoyo del ejército.



¿Funcionarán las sanciones y la presión de los países que apoyan a Guaidó?



La presión internacional, sobre todo la económica, es clave para que el régimen se siga debilitando. Sin duda lo que pasó ayer tendrá efectos importantes en el comercio regional, especialmente en los intercambios entre Venezuela y Colombia. Sin embargo, los países que han decidido apoyar a Guaidó probablemente ya hayan hecho un balance entre los problemas que el gobierno de Maduro acarrea para la región (sobre todo los relacionados con el éxodo de venezolanos) y los beneficios que obtienen del comercio con Venezuela.



Cabe destacar que el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia se ha ido contrayendo significativamente desde el 2014. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiano (Dane), dicho intercambio no llega ni a 25% de lo que fue en el 2014. En este contexto, los posibles efectos negativos en la economía colombiana no serán tan dramáticos de lo que hubieran sido en condiciones normales.



¿Qué implica que haya dos presidentes?



Mientras Maduro goce del apoyo del ejercito, él seguirá controlando el petróleo y continuará reprimiendo la disidencia. En ese sentido, él seguirá mandando. Guaidó, por su parte, seguirá gozando del apoyo internacional. Países que no reconocen a Maduro, no reconocerán tampoco a sus funcionarios. Por lo tanto, Guaidó tendrá que nombrar a funcionarios diplomáticos para cubrir los cargos de los funcionarios diplomáticos nombrados por Maduro.



¿Piensa que esto servirá para iniciar negociaciones otra vez?



Creo que ya el tiempo de las negociaciones pasó. En las mesas de negociaciones que se han hecho ha quedado claro que el gobierno de Maduro no quiere ni querrá nunca negociar su salida del poder. Me parece que la estrategia que se ha adoptado ahora se basa en la presión económica para que tarde o temprano Maduro pierda el apoyo del ejercito y se tenga que ir. Lo interesante de lo que pasó es que ya está todo listo para ese momento. Ya hay un presidente interino que ha logrado unir a la oposición y que goza de un fuerte apoyo internacional.



¿Hay posibilidades de conflicto civil?



Desafortunadamente en este contexto todo es posible. Al fin y al cabo, el país está lleno de armas. Muchas de ellas están en manos de milicias asesinas que apoyan al gobierno conocidas como 'colectivos'.





Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co