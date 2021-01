Por nuevas políticas, usuarios están migrando de WhatsApp

Desde el próximo 8 de febrero empezarán a regir tanto los nuevos términos de servicio, como de política de privacidad en la plataforma WhatsApp, que a este punto ya han causado gran controversia en los usuarios.



(Atento a los cambios en la política de privacidad de WhatsApp).

A partir de esa fecha, de acuerdo a los anuncios de la compañía, toda la información de los usuarios presentes en el aplicativo estaría disponible también para el resto de marcas de Facebook, donde está incluida, además de esta, la aplicación Instagram.



Datos como el número de teléfono móvil, el nombre del perfil, la imagen y la descripción serían algunos de los que se compartirían, pese a que la empresa asegura que las conversaciones cuentan con cifrado de extremo a extremo, por lo que esta no se almacenan en sus servidores.



Es importante destacar que esta información es proporcionada por los usuarios, aunque hay otra como los datos de transacciones y pagos habilitadas en las compras dentro de la plataforma, que también harían parte de los datos a los que la firma tendría acceso en su nueva política.



Pero estos cambios en las condiciones ya le están pasando factura a la grande de la mensajería, pues además de registrar un descenso del 11% en la cantidad de descargas de WhatsApp en los primeros once días del año, como lo indica la a plataforma especializada Sensor Tower, también han ocasionado la migración de sus usuarios hacia otras ‘apps’ similares.



Este es el caso de la compañía Telegram, propietaria del ruso Pável Dúrov, que los últimos seis días registró alrededor de 25 millones de inscripciones nuevas en su plataforma.



“Durante la primera semana de enero, Telegram superó los 500 millones de usuarios mensuales activos”, destacó Dúrov.



Añadió, además, que si bien ya habían tenido oleadas similares de ingresos en épocas previas “esta vez es diferente”, en tanto que “la gente ya no intercambia su privacidad por servicios gratuitos. Ya no quiere ser tomada como rehén de los monopolios tecnológicos”.



De otro lado, Signal, otra aplicación de mensajería instantánea que cuenta con un cifrado extremo, en el que se mantiene completa confidencialidad de los datos de los usuarios, incluso bajo reserva a la misma compañía, estaría, asimismo, punteando entre las preferencias.



La semana posterior al anuncio de los cambios en WhatsApp, esta ‘app’ alcanzó las 8,8 millones de descargas en Apple Store y Google Play en varios países.



Además, a Signal se le suma la recomendación hecha por el nuevo hombre más rico del mundo, Elon Musk, fundador de Tesla, a través de su cuenta de Twitter (que cuenta con 42 millones de seguidores) en la que escribió “usen Signal”, como alternativa para salir de WhatsApp.



Por la frase se empezó a generar un debate en la opinión pública de si estas dos firmas tenían un convenio, afirmación que fue desmentida por la de mensajería.



DEBATE EN GOBIERNOS



La discusión sobre el manejo de los datos de usuarios por grandes compañías, que se reabrió a causa de la coyuntura de la nueva política de privacidad de WhatsApp, también ha llegado al entorno estatal.



En este sentido, es de rescatar que gobiernos como el de Turquía ya se han pronunciado al respecto, desacreditando las condiciones que regirán desde febrero en la firma deFacebook y calificándolas como ‘fascismo digital’.



“Las aplicaciones de origen extranjero contienen riesgos importantes para la seguridad de nuestros datos. Debemos proteger nuestros datos con software local desarrollado para nuestras necesidades”, señaló en un comunicado esta semana la Presidencia de este país.



De aquí hasta que entre en vigor las nuevas medidas de la compañía, WhatsApp está informando a sus usuarios las mismas, para que estos las acepten los nuevos términos y condiciones.