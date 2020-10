Apple anuncia fecha para el lanzamiento de los nuevos iPhone

La multinacional estadounidense Apple convocó este martes un evento virtual el próximo martes 13 de octubre en el que se espera que presente sus nuevos modelos de teléfono iPhone, que por primera vez podrían ser compatibles con la red 5G.



La invitación enviada a los periodistas por parte de la empresa fue críptica, como es habitual, con únicamente el siguiente texto: "Hola, velocidad. Acompáñanos en el evento especial de Apple en el Apple Park. Síguelo en apple.com", aunque la referencia a la velocidad resulta fácilmente interpretable como un guiño al 5G. La presentación tendrá lugar el martes 13 de octubre a las 10.00 am hora local (17.00 GMT).



La red 5G de internet de altísima velocidad está llamada a convertirse en el nuevo estándar en los próximos años y no solo incrementa muchísimo la rapidez de la navegación y las descargas, sino que también ofrece una amplitud suficiente para permitir el desarrollo total del llamado "internet de las cosas".



La compañía planea dar a conocer cuatro iPhones rediseñados con capacidad inalámbrica 5G, cámaras mejoradas, procesadores más rápidos y una gama más amplia de tamaños de pantalla, informó Bloomberg News.



El evento en línea marcará el segundo lanzamiento de productos de Apple este año, después de que en septiembre la compañía anunciara un nuevo iPad Air, una actualización de nivel de entrada del iPad y Apple Watches actualizados.



La introducción de los nuevos iPhones se produce aproximadamente un mes más tarde de lo habitual, después de que la empresa enfrentara retrasos en las pruebas finales y la producción debido a la pandemia de covid-19.



A pesar de una rápida expansión en servicios y nuevos dispositivos, el iPhone sigue siendo el producto más importante de Apple. El teléfono inteligente genera aproximadamente la mitad de los ingresos de la compañía y es el impulsor central de las ventas de AirPods y Apple Watches. El iPhone también es el dispositivo que se utiliza con más frecuencia para suscribirse a servicios y descargar aplicaciones, lo que en muchos casos le da a Apple una comisión por los ingresos.



El soporte inalámbrico 5G de los nuevos iPhones pondrá a Apple a la par con las últimas ofertas de Samsung Electronics Co., Google y otros. La nueva línea también marcará la mayor variación en el tamaño de las pantallas de Apple en años, agregando un modelo de 5,4 pulgadas y una version de 6,7 pulgadas, informó Bloomberg News.



Los nuevos teléfonos tendrán el rediseño más importante desde el iPhone X en 2017, agregando lados cuadrados en reemplazo de los bordes redondeados actuales. Los cuatro modelos se dividirán en dos versiones de nivel de entrada y dos variaciones Pro.



Los teléfonos de gama alta están fabricados con acero inoxidable, mientras que los dispositivos menos costosos, con aluminio. Apple planea agregar un escáner Lidar, una cámara de detección de profundidad que mejora las aplicaciones de realidad aumentada, a los modelos más caros. También se espera que la compañía retire el adaptador de carga de pared de las nuevas cajas de iPhone, una medida que Apple ha dicho que ayudaría al medio ambiente.



El cambio también podría ahorrarle a la empresa decenas de millones de dolares al año. Incluso con el anuncio de la próxima semana, se espera que algunos de los nuevos modelos no estén amplíamente disponibles durante varias semanas debido a restricciones de suministro. Apple también planea anunciar computadores portátiles Mac con sus propios procesadores personalizados a partir de noviembre.



LAS NOVEDADES DE SEPTIEMBRE



La compañía celebró el evento y aprovechó para dar mayor perfil a otras novedades que normalmente quedan eclipsadas por el teléfono como las versiones actualizadas del reloj inteligente Apple Watch y la tableta iPad.



Así, el producto estrella en esa ocasión fue el Apple Watch Series 6, que emite luz roja e infrarroja sobre la muñeca y evalúa el reflejo recibido para estimar el color de la sangre y, por consiguiente, el nivel de oxígeno en sangre en únicamente quince segundos.



El cambio más importante en las tabletas vino de la mano del iPad Air, que en su nueva versión presenta unos marcos mucho más estrechos que los de su predecesor y una pantalla retina líquida más grande de 10,9 pulgadas. Además, la empresa de la manzana mordida ha trasladado el sensor de identificación digital de la parte baja del dispositivo al botón de encendido y apagado, en la superior, y ha añadido por primera vez un puerto USB-C en un iPad Air.





