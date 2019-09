Arabia Saudí “lista para actuar” 

El ministro de estado saudí de Asuntos Exteriores, Adel al Yubeir, insistió este sábado en que el Gobierno del reino espera los resultados de la investigación sobre los ataques contra sus refinerías la pasada semana antes de tomar acciones, aunque está listo para actuar.



“Estamos en contacto constante con nuestros amigos en todo el mundo y estamos examinando las medidas a tomar, pero esperamos las conclusiones de las investigaciones actuales sobre el ataque, especialmente el origen y la fuente del ataque”, señaló, excusándose de especificar medidas concretas hasta que la investigación arroje resultados.



“En cualquier caso, estamos preparados y tomaremos las acciones necesarias para manejar el asunto”, afirmó.



Las autoridades saudíes llevan a cabo una investigación con participación de expertos internacionales y de la ONU, sobre el ataque con drones y misiles el pasado 14 contra dos plantas de la petrolera Aramco, que supuso la paralización de la mitad de la producción de crudo de Arabia Saudí. Al Yubeir se refirió al envío de tropas anunciado por la Casa Blanca, para aumentar la seguridad en la región.



“Los últimos retos que confrontamos nos piden aumentar la cooperación de seguridad entre el reino y sus aliados y socios para garantizar que no haya ningún obstáculo para la economía internacional”, indicó.



Repitiendo una idea en la que ha insistido en los últimos días Riad, el diplomático señaló que "el mundo debe tomar la responsabilidad de proteger la seguridad y la estabilidad de la región e impedir a Irán participar en actos hostiles".



El presidente de EE.UU., Donald Trump, optó este viernes por nuevas sanciones contra Irán y aprobar el envío de tropas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (UAE) en respuesta al reciente ataque contra refinerías saudíes.



Al Yubeir señaló que Estados Unidos ya tiene tropas en la región y lidera "con la coordinación del reino" el dispositivo para proteger la navegación en el golfo y la zona del mar Arábigo, al que se han unido varios países.



“Esperamos que este mecanismo contribuirá a garantizar la libertad de navegación en el golfo Pérsico para que los barcos y suministros petroleros no sufran complicación alguna por Irán y también para proteger la seguridad de los suministros petroleros internacionales", añadió.



Tras reiterar las acusaciones a Irán de ser el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo y de reclutar a ciudadanos de la región para atacar sus propios países, el viceministro saudí volvió a insistir en que el ataque de drones y misiles llegó proveniente del norte.



Según las autoridades saudíes, en el ataque se utilizaron 18 drones y 7 misiles crucero (3 de los cuales no llegaron a impactar) de fabricación iraní, dando por hecho que Teherán estuvo detrás del ataque y no los rebeldes hutíes yemeníes que reclamaron inicialmente la acción.



La decisión de Trump llegó después de que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, realizara esta semana una gira por Arabia Saudí y Emiratos Unidos, donde recopiló "información importante" sobre cómo actuar en respuesta a los ataques.



