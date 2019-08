Argentina está en un ‘default’ selectivo: S&P

La agencia Standard & Poor’s (S&P) dijo ayer que la decisión de Argentina de extender “unilateralmente” los vencimientos de su deuda constituye un incumplimiento de pagos, y advirtió que la calificación crediticia soberana en moneda local y extranjera del país ahora está en “default selectivo”.



La rebaja se produjo después de que los precios de los bonos argentinos cayeron y el riesgo país se disparó a niveles no vistos desde 2005, luego de que el gobierno del presidente Mauricio Macri anunció el miércoles que buscará extender los plazos de la deuda privada y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El índice Merval de la bolsa de Buenos Aires cayó 5,79% a 23.984,23 puntos, un día después del anuncio del plan de postergar vencimientos de su deuda con el FMI y acreedores institucionales. El peso perdió ayer 0,61% a 60,54 por dólar un día después de haberse depreciado 2,51%. La caída no fue mayor por las fuertes liquidaciones de reservas del Banco Central, que además elevó de 74% a 78% la tasa de interés de referencia para prevenir corridas cambiarias.



El gobierno del presidente liberal Mauricio Macri admitió su dificultad para afrontar los pagos al adelantar que discutirá con el FMI el tiempo de repago de un préstamo stand by por 56.000 millones de dólares y la extensión de los vencimientos de las deudas en letras y bonos del Estado.



Macri había hecho un llamado a la calma previo a la apertura de los mercados. “Está en nuestras manos contribuir a la tranquilidad sin generar miedos ni desconcierto”, señaló. La reacción de los mercados fue un aumento de 10% en el índice de riesgo país del JP Morgan hasta los 2.225 puntos básicos.



Los bonos argentinos sufrieron caídas en los mercados dominantes de Nueva York y en Europa, según los portales especializados. “Como no tienen el dinero, algún ajuste es necesario”, dijo Abhishek Kumar, gerente de cartera de mercados emergentes de State Street Global Advisors.



El miércoles el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, había anunciado que Argentina propuso al FMI “iniciar un diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda”. El organismo otorgó en 2018 un auxilio financiero por 56.000 millones de dólares cuyos primeros vencimientos operan en 2021.