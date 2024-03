Javier Milei anula subida de sueldos a gabinete de ministros

El presidente de Argentina, Javier Milei, anuló los aumentos de sueldo de su gabinete de ministros que había generado una polémica a la que se subió la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), a quien, en respuesta, el ultraderechista desafió este domingo con anularle su jubilación de privilegio.

"Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 (pesos, unos 16.000 dólares) que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo (que) no va a quejarse", le dijo Milei en un mensaje de la red X a Fernández.



Fernández le pidió a Milei que se calme en su cuenta de X: "En ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente. Créame que es muy dura la tarea de gobernar la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por internet", al señalar que el mensaje había sido emitido a la madrugada.



Milei se vio envuelto el sábado en una polémica después de que se conociera una subida de salarios para los miembros del Ejecutivo, incluido el presidente, en medio de la crisis socioeconómica que atraviesa el país y su política de ajuste para las arcas públicas, y que fue aprovechado por la oposición peronista.



Javier Milei, presidente de Argentina EFE

El Ejecutivo finalmente anuló el aumento de haberes homologado por el decreto 206/2024, que con fecha del 29 de febrero había sido firmado por el mandatario y su jefe de gabinete, Nicolás Posse, todos los altos cargos del Ejecutivo debían recibir un aumento salarial por varias partidas que, en total, alcanzaría un 48 %.



Milei también derogó la normativa firmada en 2010 por la entonces presidenta Cristina Fernández, que "vinculaba los aumentos de los trabajadores de la administración pública nacional a los sueldos de los funcionarios", medida que, según el Ejecutivo actual, "fue diseñada y ejecutada con el objetivo de proteger los bolsillos de la casta".



Cristina Fernández había replicado: "Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48 % a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron (...) Quiero pensar que usted lee lo que firma, no?".



Cristina Fernández de Kirchner. Archivo

En respuesta, este domingo Milei y sus seguidores en las redes sociales enrostran a la también vicepresidenta (2019-2023) por la jubilación de privilegio que cobra por haber sido presidenta y la pensión por ser la viuda del exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007), una doble prestación que dirigentes opositores consideran ilegal.



Argentina vive una severa crisis socioeconómica, con más de un 250 % de inflación, más de la mitad de la población en situación de pobreza y la política propugnada por Milei y su Ejecutivo, que este domingo cumplen tres meses de ejercicio desde el pasado 10 de diciembre, está marcada por el ajuste fiscal.



EFE