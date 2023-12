Devaluar el peso y otras medidas tomadas en Argentina para el ajuste fiscal en ese país

El gobierno del ultraliberal Javier Milei devaluó más de 50 % el peso argentino, al establecer el tipo de cambio oficial en 800 pesos por dólar, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, quien advirtió que Argentina está en riesgo de hiperinflación.



"La génesis de nuestros problemas ha sido siempre fiscal", enfatizó, este martes 12 de diciembre, Caputo, quien sostuvo que el país debe solucionar su "adicción" al déficit en las finanzas públicas, al anunciar que reducirán los subsidios a la energía y al transporte, entre otras medidas de austeridad.



"Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación", advirtió.

Las medidas fiscales que implementará Argentina

A continuación, las medidas tomadas por Caputo para el ajuste fiscal en Argentina, de las que dijo que tienen como finalidad "neutralizar la crisis”:



1. No se renuevan los contratos laborales que tengan menos de un año de vigencia.



2. Se decreta la suspensión de la pauta oficial por un año.



3. Los ministerios de Gobierno pasan de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. "Esto va a redundar en una reducción de más del 50% del gasto de la función pública”, explicó Caputo.



4. Reducción al mínimo de las transferencias a las provincias.



5. El Estado no va a licitar obra pública y cancelará las que se hayan licitado y no se hayan ejecutado.



6. Reducción de los subsidios a energía y transporte. “Se pagan con inflación”, indicó Caputo.



7. Mantener los planes para potenciar trabajo y mantener las políticas sociales sin intermediarios.



8. Sincerar el tipo de cambio oficial a 800 pesos por dólar. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias.



Argentina. AFP

Argentina sufre una grave crisis económica, con inflación anualizada de más de 140 % y una tasa de pobreza que supera 40 % de la población.

"El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos, para que los sectores productivos tengan realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción", señaló Caputo en una alocución grabada previamente.



El pasado 10 de diciembre, Milei se posesionó oficialmente como el nuevo presidente de Argentina, cargo que ocupará por cuatro años.

PORTAFOLIO Y AFP