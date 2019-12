Argentina planea volver a utilizar el 'dólar turista'

Argentina volverá a implementar una política de 'dólar turista', en virtud de la cual se establecía un recargo sobre las transacciones en el extranjero adicional a la tarifa oficial en medio de la disminución de las reservas internacionales del país, dijo el jefe del Gabinete, Santiago Cafiero. Esta política se utilizó durante la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que finalizó en 2015.



La semana pasada, Kirchner regresó al gobierno como vicepresidenta de Alberto Fernández después de las elecciones de octubre. El gobierno de Fernández está evaluando un impuesto de alrededor de 20% sobre las compras internacionales, como pasajes aéreos, hoteles y pagos en plataformas como Netflix. La medida es parte del paquete de recuperación económica que el gobierno presentara este lunes al Congreso.



"Con esto buscamos cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local", dijo Cafiero al periódico La Nación. "Persigue una lógica distributiva. Los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo".



El jefe del Gabinete señaló que el peso tiene un precio justo para el modelo exportador. El acceso a financiamiento internacional esta prácticamente cerrado, es por esto que Martin Guzmán, nuevo ministro de Economía de Argentina, dijo que ya está negociando la línea de crédito de 56.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo programa en medio de la recesión económica del país. Afirmó que los inversores comprenden que Argentina no puede pagar actualmente su deuda.



Cafiero dijo que el gobierno no tomará decisiones unilaterales mientras renegocia los pagos de la deuda y agregó que Guzmán viajará a Estados Unidos antes de fin de año. Argentina, que no tiene liquidez, anuncio el sábado un aumento del impuesto a la exportación mientras el gobierno busca financiar sus planes de gastos.



El impuesto propuesto fue criticado inmediatamente por el sector agrícola. No hay claridad respecto de cuando se implementara el 'dólar turista', pero el gobierno ya emitió un decreto pidiendo al Congreso que celebre sesiones extraordinarias para debatir un proyecto de "solidaridad y reactivación productiva" que incluirá varias medidas.





