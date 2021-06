Asalariado, del sector servicios y sin internet: la nueva pobreza

La pandemia del coronavirus ha supuesto un gran golpe en los indicadores sociales, generando que una gran cantidad de personas en Latinoamérica haya abandonado la clase media para descender a la vulnerable o, directamente, entrar en condición de pobreza.



Según un reciente informe del Banco Mundial, durante el 2020 4,7 millones de personas de Latinoamérica salieron de la clase media (con ingresos de entre $13 y US$70), mientras que si se retira el efecto de Brasil, cuyos datos mejoraron, esa pérdida asciende hasta 12 millones de latinoamericanos.



En el caso de la pobreza, pese a que el dato general mejoró en 2020 por el ‘efecto Brasil’, se estima que retirando a ese país, alrededor de 20 millones de personas cayeron a esa condición, que se mide con un ingreso inferior a los US$5,50.



Lo anterior hace que la clase media en Latinoamérica se redujera hasta el 37,3% del total, mientras que la pobreza afecta al 21,8%.



En Colombia, las cifras del Banco Mundial indican que la pobreza pasó del 29,4% en el 2019, a un rango entre 30,9% y 34,7%, dato que habría sido mayor sin las medidas de apoyo. En cuanto a la clase media, mientras que antes de la pandemia este grupo llegaba al 30,5% del total, por la coyuntura se redujo a entre 24% y 27%.



No obstante, más allá de las cifras generales, el reporte del Banco Mundial hace énfasis en cuál es el perfil de esas nuevas personas que han caído en la pobreza y de las que abandonaron la clase media en el 2020.



Uno de los primeros aspectos en ese sentido es el tipo de relación laboral que tienen estas personas. Así, los datos indican que dentro de la ‘nueva pobreza’, el 71,4% de ellos son asalariados, 18,3% que son trabajadores por cuenta propia. Llama la atención que solo 2,4% de estos ‘nuevos pobres’ están desempleados, mientras que el 5,5% son empleadores en estos momentos.

45,9 % De los trabajadores están en el sector informal, en esta ‘nueva pobreza'.

Estos datos contrastan con el perfil de la pobreza previo a la pandemia, cuando solo el 36,9% de las personas contaban con un trabajo con salario, mientras que el de por cuenta propia subía hasta el 31%, mientras que el 15,9% no contaba con un empleo.



Un comportamiento similar lo presentan aquellos que salieron de la clase media por la pandemia, con el 69,7% que reciben un salario y 20,4% ‘autónomos.



Pero este no es el único indicador que se puede observar respecto a este grupo de personas afectadas por el impacto de la pandemia.



Relacionado con lo anterior, en esta ‘nueva pobreza’, el 45,9% de los trabajadores están en el sector informal, un dato que desciende a 43,7% del total de los que han salido de la clase media por la crisis.



De nuevo, aquí también se ve un cambio importante respecto a los datos tradicionales, pues en 2019, el 89% de los pobres se encontraba en un trabajo informal, mientras que en cuando a la clase media esa cifra llegaba a ‘tan solo’ 38%.



Sin salir de las relaciones laborales de esta población en América Latina, el reporte del Banco Mundial también pone énfasis en los sectores en los que mayoritariamente se desempeñan los más afectados.



En este punto, los denominados por el estudio como ‘nuevos pobres’ se concentran en un 69,4% en el sector de los servicios, mientras que el 26,3% se encuentra en la industria y tan solo el 4,3% en la agricultura de los distintos países.



En cuanto a las personas que salieron de la clase media, la distribución es más o menos similar, con una predominancia de 61,9% de servicios, 30,5% en industria y 7,6% del agro.



Aunque, una vez más, estos ‘nuevos pobres’ y ‘exclase media’ marcan diferencias con estas condiciones antes de la pandemia. Por ejemplo, la mayoría de los que estaban antes de la crisis en condición de pobreza se encontraban en la agricultura, con un 40,4%, seguido por el 38% de los servicios y el 21,6% de las manufacturas. En cambio, para la clase media en ese entonces, de nuevo se ve la preponderancia de los servicios, con el 67,2% del total del grupo.



CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS



La otra parte principal dentro del perfil de estas personas afectadas por la crisis derivada de la pandemia tiene que ver con las condiciones socioeconómicas en las que vive cada uno, así como el nivel educativo.



En el primero de estos dos aspectos, uno de los que más llama la atención es que entre los denominados como ‘nuevos pobres’ es el acceso a internet con el que cuentan, pues en este grupo solo 29,1% tiene el servicio en su hogar, por el 50,1% de la ‘exclase media’.



No obstante, el dato incrementa en cuando al uso de internet, hasta el 65,2% en el caso de las personas en condición de pobreza y al 71,6% entre los que salieron de la clase media.



Cabe resaltar que el 29,2% de los que estaban en condición de pobreza y el 63,6% de los que se encontraban en clase media tenían internet en el hogar antes de la pandemia.

Y en cuanto a dispositivos para navegar, las personas afectadas por la crisis reportó que 93,8% de los que pasaron a condición de pobreza tenía acceso a un teléfono móvil, mientras que el 63,1% tenía uno de estos dispositivos de uso exclusivo, por el 83,3% de los que eran clase media.



De estos dos grupos, también vale la pena destacar que el 95,2% de los primeros y el 99,4% de los secundos cuentan con electricidad en sus hogares, mientras que tan solo 4,1% y 1,3% respectivamente no cuentan con agua potable.



Apuntar que el 68,6% de los ‘nuevos pobres’ contaba con un refrigerador, por el 89,9% en el caso de los que estaban en la clase media de Latinoamérica.



Por último, en cuanto a la educación, entre las personas que cayeron a la pobreza, el 27,1% no completó la primaria, 23,5% no acabó la secundaria y hay un 13,5% que nunca acudió a la escuela y la misma cifra que sí culminó la secundaria.



En cuanto a los que salieron de la clase media, el 21,1% no acabó la primaria, el 20,6% terminó la secundaria y el 20,5% no finalizó este nivel. Solo 9,3% tuvo educación terciaria.



