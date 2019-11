Llega una nueva aseguradora al país

Mutua Madrileña da un paso clave en su expansión internacional y entra en Colombia con la compra del 45% de la compañía privada Seguros del Estado, gracias a un acuerdo que le da opción a ampliar su participación y tomar el control de la aseguradora latinoamericana a partir del cuarto año.



Seguros del Estado es la segunda aseguradora No Vida en Colombia, con una cuota de mercado del 11% y un volumen de primas de 359 millones de euros, según explica en un comunicado Mutua Madrileña, que no desvela el importe de la compra. La compañía cuenta con 3,5 millones de asegurados en Colombia y 1.550 empleados. Su distribución se basa principalmente en una red de 2.100 corredores, más de 5.000 puntos de venta y 37 sucursales propias en 24 ciudades.



La compra, que llega años después de que la compañía española iniciara su expansión internacional con la entrada en Chile, ha sido aprobada por los consejos de administración de Mutua Madrileña y Seguros del Estado y se espera que pueda materializarse en los primeros meses de 2020, tras el visto bueno de los reguladores.



La adquisición de Seguros del Estado, la segunda que hace en toda su historia Mutua Madrileña, permite a la compañía española abrir nuevas vías de crecimiento y diversificación en el negocio asegurador internacional.



El mercado asegurador colombiano ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos cinco años y es uno de los que más se ha desarrollado en términos reales en América Latina, impulsado especialmente por los ramos de auto y Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).



En el medio plazo las perspectivas económicas del país son "muy favorables", destaca Mutua Madrileña, pues se espera un crecimiento acelerado que favorezca, todavía más, el desarrollo del sector asegurador.



En este sentido, las previsiones apuntan a que los seguros No Vida registrarán un crecimiento de en torno a un 7% en los próximos años, el mayor aumento del sector en América Latina.



La compra del 45 % de Seguros del Estado, empresa fundada en 1956, se enmarca en la estrategia de diversificación geográfica de Mutua Madrileña, que busca aprovechar oportunidades de crecimiento fuera de España para reforzar el desarrollo sostenible de la compañía.



Mutua Madrileña es líder ya de seguros No Vida en España, primera en Salud y tercera en la clasificación total, sin embargo su presencia en el exterior hasta ahora esa simbólica. Con esta segunda operación internacional, el Grupo Mutua Madrileña repite la fórmula llevada a cabo con el grupo asegurador chileno BCI, no basado en compras sino en alianzas estables que permitan afrontar de manera conjunta el desarrollo del negocio asegurador en cada país.



El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, destaca que la compra cumple con todos los criterios marcados para continuar con la expansión internacional al entrar en un mercado "estable y con altas perspectivas de desarrollo", de la mano de un socio local "con una excelente reputación corporativa" y con una empresa que se encuentra en las primeras posiciones del sector en Colombia.



Para el presidente de Seguros del Estado, Jorge Mora, la entrada de Mutua Madrileña en el capital de la compañía supone contar con un socio de referencia con casi 90 años de experiencia. "Juntos buscaremos la consolidación de la aseguradora en las primeras posiciones del ranking del sector y, al mismo tiempo, seguiremos alcanzando los más altos estándares de servicio y protección para los colombianos”, vaticina.



Cuando la operación se cierre, Jorge Mora, presidente de la compañía, mantendrá la presidencia y Mutua Madrileña, la vicepresidencia, que será ocupada por Mirenchu Villa, además de que nombrará a dos de los cinco consejeros. La aseguradora española designará también al director de Control de Gestión y al director de Planificación Estratégica, ambos presentes en el comité de dirección de la compañía.





EFE