Arabia Saudita alinea a Goldman y Citi para la venta de acciones de Aramco

Arabia Saudita está lista para contratar bancos incluidos Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y HSBC Holdings Plc para una venta secundaria de acciones en Aramco, un acuerdo que recaudaría alrededor de US$20.000 millones y se ubicaría entre las mayores ofertas de los últimos años, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El mayor exportador de petróleo del mundo también está en conversaciones con otros bancos mientras reúne una lista de asesores para la oferta que podría llegar en las próximas semanas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.



La lista de asesores aún puede cambiar, dijeron las personas. No hay una decisión final sobre el momento de la venta o el número de acciones que venderá el gobierno, y la oferta aún podría retrasarse, dijeron.



Aramco, Citigroup, Goldman y HSBC declinaron hacer comentarios. Algunos de estos bancos de Wall Street también trabajaron en la oferta pública inicial de Aramco en 2019, cuando se les pagaron tarifas minúsculas según los estándares globales.



Ahora están volviendo a trabajar en la oferta de seguimiento, que también puede ayudarles a conseguir otros negocios en el reino mientras el príncipe heredero Mohammed bin Salman sigue adelante con un ambicioso plan para diversificar la economía.



El desafío para cualquier nueva venta de acciones de Aramco sería atraer nuevos inversores. Muchas empresas internacionales se habían opuesto a las expectativas de valoración del gobierno saudita y al bajo rendimiento de Aramco en comparación con sus pares de la industria durante la IPO.



Eso hizo que el acuerdo dependiera principalmente de inversores minoristas locales y oficinas familiares adineradas. Aunque la empresa, con un valor de mercado de US$2 billones, ha introducido un nuevo mecanismo para aumentar los dividendos en un intento de atraer más inversores y mejorar la liquidez, todavía está por detrás de sus pares.



La relación precio-beneficio de Aramco supera la de Shell Plc, BP Plc y Exxon Mobil Corp., según datos compilados por Bloomberg. Aún así, muchos de los principales administradores de activos del mundo han invertido en Aramco, en parte debido a su ponderación en el índice bursátil saudita.



Aramco recaudó alrededor de US$30.000 millones de dólares en la oferta pública inicial más grande del mundo, pagando poco más de US$100 millones en honorarios. En comparación, bancos como Goldman y JPMorgan Chase & Co. se repartieron alrededor de US$60 millones para ayudar a Peloton Interactive Inc. a recaudar US$1.200 millones en 2019.



El gigante chino de Internet Alibaba Group Holding Ltd., que recaudó US$25.000 millones en su oferta pública inicial de 2014, pagó alrededor de US$300 millones a sus suscriptores, incluidas las comisiones de rendimiento.



Los asesores que trabajan en la última oferta de Aramco probablemente tendrán que lidiar con honorarios igualmente bajos que son comunes en la región. Aramco, en la que el gobierno saudita posee una participación del 90%, sorprendió el mes pasado al mercado al abandonar sus planes para aumentar su capacidad de producción de petróleo.



Fue un dramático giro de 180 grados que generará dudas sobre la visión de la compañía sobre la demanda de su petróleo, pero también liberará miles de millones de dólares de gastos que pueden usarse en otros lugares.



MBS, como se conoce al príncipe heredero, había dicho en enero de 2021 que el gobierno buscaría vender más acciones de Aramco y que las ganancias se transferirían al fondo soberano del reino. Esos planes habían ido ganando impulso el año pasado, informó Bloomberg en mayo.

