Así arrancó la vacunación contra la covid en el mundo

El 2021 es visto por todos con optimismo porque será el año de la recuperación económica, y en el centro de esas buenas perspectivas se encuentra la vacunación mundial, un proceso que si bien ya inició en varias partes del planeta, está siendo más lenta de lo esperado inicialmente.



El problema es que si bien la vacunación es lo que permitirá la reapertura completa de las actividades, si durante el año se presentaran problemas supondría un fuerte golpe en la reactivación.



De hecho, el Banco Mundial en su último informe lo alertó, pues aunque prevé un repunte del PIB global de 4%, afirma que si la distribución de los medicamentos es más lenta, ese avance podría reducirse hasta tan solo un 1,6%. Si fuera más rápida, el dato crecería hasta el 5%.



En Latinoamérica, el alza sería de 3,7%, y de 1,9% en caso de darse esos retrasos. Ante este panorama, en diciembre iniciaron las vacunaciones en zonas como Reino Unido, Rusia, Estados Unidos o la Unión Europea, pero lo cierto es que el comienzo ha ido peor de lo esperado por factores como problemas en la distribución, organización para administrar el medicamento, retrasos en las entregas de los biológicos o una producción menor a lo esperado a estas alturas.



Según Víctor Lapuente, profesor visitante de políticas públicas y globalización en Esade, “es pronto para hacer diagnósticos de los problemas. Sin embargo, parece que la implementación desigual depende críticamente de factores como la agilidad y transparencia.



Las administraciones están acostumbradas a trabajar con muchos protocolos y procedimientos, necesarios para dar seguridad jurídica a sus actuaciones, pero eso las limita para responder con flexibilidad y rapidez a ‘shocks’ como una pandemia. Las que sepan romper ese molde tradicional y actuar de forma más ágil (como colaborar con el sector privado), serán las que lo hagan mejor.



Y esto en un momento en el que la pandemia del coronavirus no da respiro: ayer Estados Unidos registró un nuevo récord de muertes diarias, con más de 4.000, situación similar a la de Reino Unido, con 1.325 fallecidos el viernes. Brasil, por ejemplo, ya superó los 200.000 decesos en el país.



Por mostrar algunas de las cifras de cómo va la vacunación, en Estados Unidos, por ejemplo, el país ya tiene disponibles para administrar alrededor de 17 millones de dosis, pero esta semana tan solo se habían utilizado alrededor de 5,3 millones, lo que muestra la lentitud del proceso.



Incluso, en Nueva York, una de las mayores ciudades del país, a pesar de contar con casi 500.000 dosis de los biológicos, a mitad de semana se habían inoculado 118.000 de estas.



De igual forma, aunque Reino Unido fue el primer país del mundo en autorizar el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech y también la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, hasta el momento tan solo se han administrado 1,5 millones entre ambos tipos.



Y en cuanto a la Unión Europea, la situación es incluso más llamativa, pues según un corte de cuentas que publicó la AFP, a mitad de esta semana apenas se habían inoculado un poco más de un millón de dosis, lo que supone el 0,2% de la población total del bloque.



Por países, el que más dosis ha administrado es Alemania, con alrededor de 370.000, seguido por Italia que supera las 273.000, y España que ayer llegó a las 277.000.

Pero las diferencias en el interior de los países son notables.



Al tomar el ejemplo de España, mientras que en la región de Asturias se ha utilizado casi el 100% de las vacunas recibidas, en Madrid tan solo se han usado alrededor del 15%. De hecho, en el conjunto del país esa cifra no llega a 38%.



En el conteo de AFP se resalta otros países como China, que había inmunizado a alrededor de 4,5 millones de personas, o Israel, mucho más adelantado con alrededor de 1,5 millones de dosis (17,5% de la población). Emiratos Árabes Unidos le ha puesto su vacuna al 8,4% de sus ciudadanos.



Más allá de eso, el portal Our World in Data afirma que las vacunaciones de Canadá van por 0,62 por cada 100.000 habitantes, Rusia por el 0,55 respecto a esa proporción, Arabia Saudí (0,29), Omán (0,29) y Baréin 4,9 por cada 100.000 ciudadanos de su país.



En América Latina, hay cuatro países hasta la fecha que han empezado a inocular vacunas, que son Argentina, Chile, Costa Rica y México. En este sentido, el gobierno de Argentina aseguró que ha administrado alrededor de 40.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, En Chile unas 11.000 personas ya han recibido el biológico de Pfizer/BioNtech, Costa Rica recibió 54.600 unidades y según Our World in Data ha usado 0,05 por cada 100.000 habitantes, la misma cifra que México.



NUEVAS MEDIDAS



Por la lentitud que está registrando el proceso, varios países han reforzado sus planes para acelerar las campañas de vacunación.



Uno de ellos es la UE, que ayer anunció que compró 300 nuevas dosis de Pfizer y BioNTech ante las críticas por la escasez del medicamento, mientras Reino Unido aprobó el uso de la vacuna de Moderna.



En Estados Unidos, Nueva York estableció nuevos puntos de vacunación que estén trabajando 24/7, con el objetivo de incrementar su capacidad, mientras que ayer se supo que el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cambiará el plan de distribución y enviará pronto todas las dosis disponibles a los estados.



Francia, por su lado, que ha inoculado algo más de 20.000 dosis, ha dicho que acelerará la campaña para lograr 1 millón de vacunaciones en enero, al tiempo que Alemania incluso se ha planteado iniciar compras bilaterales y no a través de la UE.



Todo esto ocurre al tiempo que se incrementan las restricciones. Reino Unido impuso de nuevo un confinamiento estricto igual al de marzo, y todos los países han ido incrementando los controles en las reuniones y en los desplazamientos, o han ejecutado el cierre de establecimientos como bares y restaurantes.



China afirmó ayer que volvió a imponer restricciones a alrededor de 18 millones de personas.