Gobierno Biden presentó presupuesto con mayor partida para Colombia

La Casa Blanca envió este viernes al Congreso estadounidense su propuesta de presupuesto nacional para el año fiscal 2022, valorado en 6 billones de dólares, que llevará el gasto federal a su nivel más elevado desde la Segunda Guerra Mundial.



En el documento enviado al Legislativo, el presidente de EE. UU., Joe Biden, asegura que se trata de un presupuesto que tiene como objetivo reconstruir la economía del país "poniendo las necesidades, los objetivos, el ingenio y la fuerza del pueblo estadounidense al frente y al centro".



El plan publicado por la Casa Blanca incluye tres importantes propuestas de gasto ya anunciadas por Biden: el Plan de Empleo Estadounidense, de 2,3 billones de dólares; el Plan de las Familias Estadounidenses, de 1,8 billones; y 1,5 billones destinados a gastos discrecionales para el año fiscal 2022.



En las finanzas públicas estadounidenses, el gasto discrecional es el gasto del Gobierno implementado a través de un proyecto de ley de asignaciones que se tiene que aprobar en el Legislativo.



La primera solicitud presupuestaria de la era Biden apuesta por impulsar a los trabajadores, las familias y las empresas mediante el aumento de impuestos a las clases altas y las grandes corporaciones, según la oficina presidencial. Bajo el título "Construyendo de nuevo mejor" ("Building back better"), la Administración Biden puso el acento en áreas como infraestructura, investigación científica, la lucha contra el cambio climático, la creación de empleo, las pequeñas y medianas empresas, así como la industria manufacturera, entre otras prioridades.



En el documento, la Casa Blanca insiste que este presupuesto "aumentará la prosperidad económica durante la próxima década" de las familias de los estadounidenses de a pie, mediante un plan de subida de salarios y aumento de contrataciones.



Biden presentó esta iniciativa en un momento en el que la creación de empleo se frenó de forma inesperada en Estados Unidos en abril con solo 266.000 nuevos puestos de trabajo frente al millón esperado por los analistas.



La tasa de desempleo, que el pasado año pasó del 3,5 % en febrero al 14,7 % en abril, cuando tuvo un mayor impacto la pandemia de la covid-19, ha ido disminuyendo cada mes desde entonces y en los cuatro primeros del año se situado en torno al 6 %. En abril, sin embargo, la tasa de desempleo subió al 6,1 %, una décima más que en marzo.



En sus previsiones macroeconómicas, incluidas en la propuesta de gasto público, la Casa Blanca calculó que la economía estadounidense crecerá este año por encima del 5 %, a medida que el país se recupera de la pandemia, y un 4,3 % en 2022.



Sobre la inflación, la Administración de Biden proyectó que aumentará un 2 % cada año durante la próxima década, cumpliendo con las expectativas de la Reserva Federal (Fed) de EE. UU.



Según datos oficiales, EE. UU. tuvo un déficit de 3,1 billones de dólares en el año fiscal 2020 y ya ha acumulado más de 1,9 billones en los primeros siete meses del año fiscal 2021. Asimismo, el déficit relativo al producto interno bruto (PIB) del país se disparó a casi el 15 % en 2020, el nivel más alto desde 1945.



PRESUPUESTO DESTINADO A COLOMBIA



Por su parte, la administración del presidente Biden, pidió al Congreso US $ 453,8 millones para invertir en Colombia durante el año 2022.



Si bien la cifra es muy similar a la que aprobó el Congreso el año pasado para gastar en el país (US $461 millones), es superior, y por bastante, a las propuestas de gasto que presentó la administración de Donald Trump durante sus años en la Casa Blanca.



Para ponerlo en contexto, para 2018, 2019 y 2020 Trump pidió para el país en promedio US $330 millones. Unos US $120 millones menos (38 por ciento) de lo que ahora solicita Biden.



Para el 2021, ya en el año de campaña, la administración republicana elevó ese pedido a US $412 millones. Aún así 42 millones menos de lo que ahora pide el líder demócrata.



Una noticia que, de alguna forma, confirma el respaldo de Biden al país en momentos en que se especulaba sobre si el nuevo presidente demócrata estaba dando la espalda al país y un enfriamiento de las relaciones con el gobierno del presidente Iván Duque.



EFE