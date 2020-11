Así impactó el coronavirus la campaña electoral de EE.UU.

La pandemia trastocó y dominó la campaña electoral de Estados Unidos desde su irrupción en marzo. A continuación, algunos de los impactos más notorios del coronavirus en la carrera por la Casa Blanca.



MARZO: BIDEN SE CONFINA EN SU CASA



Durante dos meses, el candidato demócrata, Joe Biden, se confina en su casa en Delaware debido a la pandemia, quitándole uno de sus atributos clave: una conexión personal con los votantes. El presidente republicano, Donald Trump, que se postula a la reelección, se burla de su rival, a quien apoda "Joe el Dormilón" y le acusa de "esconderse" en el sótano. Pero Biden afirma que solo toma las precauciones necesarias. La postura de Trump de minimizar el covid-19 será luego duramente criticada y terminará por jugarle en contra.



JUNIO: MITÍN BAJO TECHO DE TRUMP



Con el objetivo de reanimar su campaña, Trump realiza un gran mitin en Tulsa, Oklahoma, el 20 de junio. Es el primer acto de campaña bajo techo desde el inicio de la pandemia y es ampliamente criticado. La detección de seis casos positivos en el equipo organizador en la mañana del mitin no modifica los planes de realización. A los participantes se les toma la temperatura y se distribuyen barbijos, pero la mayoría de los asistentes lo hacen con la cara descubierta. Semanas después del acto, se disparan los contagios en Tulsa y las autoridades sanitarias dicen que "es más que probable" que los grandes eventos hayan contribuido en la propagación.



AGOSTO: CONVENCIONES VIRTUALES



El 20 de agosto, la Convención Demócrata de Milwaukee, Wisconsin, se reduce a un evento de dos horas que incluye Zoom, videoclips y mensajes pregrabados, sin los vítores y aplausos de los miles de participantes en épocas normales. El 25 de agosto, deseoso de eclipsar a su oponente, Trump asiste personalmente a la inauguración de la Convención Republicana de Charlotte, Carolina del Norte. Pero tras resistirse largamente a cualquier cambio en las convenciones como grandes ocasiones festivas, Trump termina por aceptar un formato en gran medida virtual, con la excepción de su aparición el día de la inauguración.



SEPTIEMBRE: 200.000 MUERTOS



El 22 de septiembre, Estado Unidos supera el umbral de los 200.000 decesos por coronavirus. "Debido a las mentiras e incompetencia de Donald Trump en los últimos seis meses, (hemos) visto una de las mayores pérdidas de vidas estadounidenses de la historia", acusó Biden. Trump insiste en que Estados Unidos está pasando la página de la pandemia y apuesta a que se aprobara rápidamente una vacuna.



OCTUBRE: TRUMP SE CONTAGIA



El 1 de octubre, Trump anuncia haber dado positivo al coronavirus y se paraliza la campaña de quien hasta entonces había recorrido el país y se había reunido con miles de simpatizantes, a menudo sin mascarilla. Durante los nueve días en los que está bajo tratamiento, cuatro de ellos en el hospital, Biden tiene la ocasión de acaparar el terreno y aprovecha para visitar estados claves. La primera dama, Melania Trump, y Barron, el hijo de ambos, también resultan contagiados. Kamala Harris, compañera de fórmula de Biden, suspende brevemente su campaña luego de que un integrante de su equipo diera positivo al virus. El 10 de octubre, Trump se declara inmune al covid-19 pese a la falta de certeza científica sobre el punto. Una larga lista de personas vinculadas a la Casa Blanca, incluyendo la portavoz Kayleigh McEnany, contraen el coronavirus.



DEBATE CANCELADO



Tras la enfermedad de Trump, se cancela el segundo debate entre ambos candidatos previsto para el 15 de octubre, cuando el presidente se niega a participar en formato virtual. El tercer y último duelo verbal de la campaña se realiza como planeado el 22 de octubre.



PAQUETE DE AYUDA ECONÓMICA



La pandemia hizo estragos en una economía que venía floreciendo, quitando a Trump su mejor carta de presentación. En nueve meses, Estados Unidos pasó del pleno empleo a tener una tasa de paro de 7,9% en septiembre, con un pico de 14,7 en abril. Ya con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Congreso no logra acordar un cuarto paquete de alivio tanto para las empresas como para los estadounidenses. Los indicadores muestran una tasa de crecimiento anual del 33,1% en el tercer trimestre, pero la exorbitante cifra refleja un repunte desde una base tan baja, que los economistas advierten que los factores subyacentes no auguran nada bueno.



