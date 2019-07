Así quedó conformado el nuevo equipo del Banco Central de Venezuela

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría opositora, aprobó este martes la conformación del directorio ad hoc del Banco Central (BCV), un organismo controlado por el Gobierno de Nicolás Maduro y que no reconoce las decisiones del Legislativo.



El diputado opositor Macario González, uno de los integrantes de la comisión parlamentaria que revisó los perfiles de los postulados, confirmó que el directorio estará integrado por Nelson Lugo; Manuel Lago Rodríguez; Guiacoima Cuius y Ricardo Villasmil Bond.



La expresidenta del BCV Ruth de Krivoy también había sido nombrada pero medios locales aseguran que ella rechazó la designación.



Nelson Lugo fue gerente de la oficina de Relaciones Internacionales del Banco Central, en tanto que Manuel Lago Rodríguez fue gerente de Estudios del BCV y Guiacoima Cuius estuvo al frente de la oficina de Operaciones Internacionales del emisor.



Por su parte, Villasmil Bond es ingeniero agrónomo y tiene un PhD en Economía por la Texas A&M University (1999), además ha tenido responsabilidades "en los departamentos de investigación financiera de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Finanzas de Venezuela", de acuerdo a su perfil publicado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, donde es profesor.



Además de González, en la comisión especial participaron los diputados José Guerra, Omar Barboza y Freddy Valera.



En conversación con Efe, González dijo que los seleccionados "tienen las condiciones para presidir un nuevo directorio, que sustituya al actual nombrado por un presidente (Nicolás Maduro) que no reconocemos y ratificado por una Constituyente escogida de forma fraudulenta".



El diputado indicó que todos los designados viven fuera de Venezuela y "deberán resguardar los activos y bienes de la República en el exterior".



En 2018 Maduro designó a Calixto Ortega Sánchez como cabeza del BCV a través de la oficialista Asamblea Constituyente, y no a través del Parlamento como fija la Ley del BCV.



Este acto fue rechazado por el Parlamento que hoy aprobó notificar estos asuntos "al cuerpo diplomático acreditado en el país". Desde que asumió como presidente interino, Guaidó, que cuenta con el respaldo de casi 60 países, ha designado las juntas directivas ad hoc de las estatales Petróleos de Venezuela, PDV Holding Inc., Citgo Holding Inc., Citgo Petroleum Corporation y Monómeros Colombo Venezolanos S.A.



Estos nombramientos han contribuido para tensar la relación entre la oposición y el oficialismo, pues Tarek Saab, el fiscal general, ha abierto procesos por supuesta conspiración contra la Constitución a las personas designadas para integrar estas juntas directivas.



