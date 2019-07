Las compañías que más venden computadoras personales en el mundo

Los envíos mundiales de computadoras personales aumentaron 1,5% en el segundo trimestre, impulsados por las empresas que se actualizan al último software de Windows de Microsoft Corp.



Lenovo Group Ltd., con sede en China, ocupó el primer lugar sobre su rival estadounidense HP Inc. en medio de una guerra comercial entre ambos países.



Lea: (Lenovo presentó el primer computador 5G del mundo)

Los envios de PC aumentaron a 63 millones de unidades en el periodo que termino el 30 de junio, frente a los 62 millones del mismo trimestre del ano pasado, dijo la firma de investigacion Gartner Inc. en un informe. La sólida demanda corporativa compensó una disminución en los envíos de computadoras portátiles, dijo Gartner.



Lenovo envió casi un 16% mas de PC interanual, lo que otorga a la compañía un cuarto del mercado global. Las compañías de computación han tenido que luchar para soportar las tensiones comerciales globales.



Los gigantes de hardware ya operan en un negocio con bajos margenes de ganancia, y muchos de ellos han barajado sus cadenas de suministro en respuesta a los aranceles de Estados Unidos en algunos componentes de computadoras. Ahora, Dell Technologies Inc. y HP, según informes, están considerando la posibilidad de trasladar el 30% de la producción de sus portátiles fuera de China.



Dell ocupó el tercer lugar en la carrera mundial de PC, con el 17% del mercado, tras el 22% de HP. Los envíos de PC de Apple Inc. disminuyeron levemente en el último periodo y la compañía ocupó el cuarto lugar con aproximadamente el 6% del mercado.