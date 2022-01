Así ve Perú la llegada de Singapur a la Alianza del Pacífico 

Este miércoles, la Alianza del Pacífico ‘rompe’ su formación tradicional de cuatro países (Colombia, México, Chile y Perú) y permitirá la incorporación en pleno del asiático Singapur, lo que será la antesala de una serie de nuevos integrantes.

En diálogo con Portafolio, Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur), habló sobre los beneficios que esta nueva alianza le traerá al bloque comercial continental y a su país. Además, comentó sobre los planes de su cartera para recuperar el flujo de turistas a Perú, golpeado por la pandemia.



¿Cómo ve el Perú su relación con Colombia?



El Perú mantiene con Colombia no solamente un destino y un origen común, sino que también vemos como nuestras relaciones comerciales y culturales han ido mejorando; una balanza comercial que ha mejorado en ambos lados aunque es más fuerte del lado de las exportaciones de Colombia pero en general con crecimientos favorables para ambas partes.



Lo hemos expresado en el gabinete binacional de hace dos semanas y los reafirmamos también ahora en la Alianza del Pacífico, donde estamos tratando de expandir esa relación de bienes y servicios también a otros aspectos que en esta emergencia sanitaria se han visto duramente afectados como el turismo. Estamos elaborando un programa multidestino entre Colombia y Perú, que vamos a impulsar con un gran encuentro comercial de nuestros propios promotores de inversiones. Creemos que hay todo un marco muy importante de la relaciones comerciales.



¿Cómo llega Perú a esta cumbre de la Alianza del Pacífico?



A seis meses de gobierno del presidente Pedro Castillo se nos presenta un reto del lado peruano no solamente en extender los beneficios de nuestras relaciones comerciales hacia nuestras comunidades agrícolas en un contexto donde la crisis sanitaria los ha afectado mucho.



Entonces, el Perú viene con todo el énfasis de revisar todos los capítulos y todos los ámbitos y sectores propiamente del ámbito comercial para que podamos nosotros incrementar el trabajo productivo de nuestros agricultores .



Venimos con mucha expectativa focalizados en muchos aspectos donde creemos que tenemos ventajas importantes pero también espacios donde con el intercambio vamos también poder hacer crecer nuestras economías propias.



¿Qué espera de la incorporación de Singapur al bloque?



Singapur es una economía de 6 millones de habitantes pero de los más competitivos del mundo, es una economía que sobre la base de un hub logístico que poseen, pero con un dominio electrónico que han logrado ser muy competitivos en comercio digital.



Ellos han pensado realmente en una tecnología, y en educación como pilares de su desarrollo y esos son los ámbitos donde desde el Perú, y creo que también en la lógica de la economía regional, debemos ver a Singapur como un gran aliado.



No solamente es un tema de los intercambios de los productos tradicionales pero también hay intercambio fuerte de intercambio de factores y servicios electrónicos de ciencia, tecnología e innovación con toda esa expertice que tienen ellos.



¿Es el multilateralismo clave para el Perú?



El gobierno del presidente Pedro Castillo es un gobierno con mucha empatía hacia los sectores sociales y movimientos populares del Perú y en ese sentido ha reafirmado su vocación de mantener y reforzarse hacia una economía abierta, que crea firmemente en la estabilidad jurídica y en la necesidad de la inversión privada; que se gane del socio público-privado para seguir haciendo más competitivo a nuestro desarrollo económico.



Por eso pone sus esfuerzos en el multilateralismo como una estrategia de economías más cercanas que puedan ser sinérgicos y no solamente tener crecimientos macros, sino también una economía cercana a los indicadores de desarrollo humano.



El Perú tiene otros 22 tratados de libre comercio ahora con el de Singapur, que además, ya nosotos tenemos vigente un acuerdo con ellos. También estamos negociando acuerdos con otras ocho economías.







¿Cuál es el balance del turismo?



El sector del turismo es uno de los sectores más golpeados. El país recibía cuatro millones de turistas al año y el primer año de pandemia es estándar cayó 10 veces y el turismo interno que está arriba de 40 millones de viajes cayó cuatro veces. Este año 2021 la recuperación no llegó ni al 30% y la opinión técnica y académica refiere que por lo menos será de dos a tres años cuando estaremos en estándares prepandemia. Allí es donde está el problema que nosotros estamos atacando con la campaña 'El Perú es sus regiones' y estamos diversificando nuestros destinos priorizando más de 1000. Este es un programa para recuperar el turismo interno, sin dejar de lado todas las relaciones que tenemos con los países emisores.



Tenemos metas de recuperar el 30% de los niveles prepandemia del turismo extranjero y el 50% del turismo interno. Ya estamos reorientando las estrategias para lograrlo.



¿Cómo puede su cartera apoyar a los habitantes del litoral turístico afectados por el derrame petrolero de hace días?



Estamos evaluando la posibilidad de un bono excepcional compensatorio a esta perdida de empleo que afecta la economia de muchas familias que vivían del turismo y la pesca. En las próximas horas vamos a presentar la propuesta.



Roberto Casas Lugo

PORTAFOLIO