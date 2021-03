AstraZeneca ofreció nuevas garantías sobre su vacuna anticovid

El laboratorio AstraZeneca defendió este lunes su vacuna anticovid, rechazada por partes de Europa, afirmando que tiene una eficacia de 100% para prevenir las formas severas de la enfermedad y no aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos, tras unas pruebas clínicas llevadas a cabo en Estados Unidos.



Esta vacuna es más barata y fácil de almacenar que muchas de sus rivales, pero su uso fue puesto en duda cuando varios países europeos y otras partes del mundo suspendieron su distribución la semana pasada por casos aislados de coágulos sanguíneos.



Las campañas de vacunación son vistas como cruciales en la lucha para acabar con una pandemia que ha dejado más de 2,7 millones de muertos desde que surgió en China a finales de 2019.



También son el camino más probable para acabar con los confinamientos y las restricciones que siguen paralizando las economías de los países, y que generan, como en varias ciudades europeas este fin de semana, aireadas protestas de ciudadanos hartos.



La agencia regulatoria europea y la Organización Mundial de la Salud han dicho que la inyección de la vacuna desarrollada por la anglosueca AstraZeneca y la Universidad de Oxford es segura y que no hay evidencia de riesgos sobre la formación de coágulos, lo que instó a Francia y Alemania a retomar las vacunaciones.



Pero la confianza pública en el fármaco se ha desplomado. Una mayoría de encuestados en los principales países europeos -incluyendo Alemania, Francia, España e Italia- desconfían de la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, según una encuesta de YouGov realizada entre el 12 y 18 de marzo.



El laboratorio ofreció nuevas garantías el lunes, señalando que ensayos en más de 32.000 personas en Estados Unidos mostraron que la vacuna es eficaz en 79% para prevenir el covid-19 sintomático en la población y en 100% para evitar las formas severas de la enfermedad y la hospitalización, y no aumenta los riesgos de coágulos sanguíneos. Es efectiva en un 80% para los mayores de 65 años, según el laboratorio.



Varios países habían suspendido la administración del fármaco a personas mayores debido a la falta de datos entre los participantes de edad avanzada en ensayos anteriores.



"Este análisis reconoce la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19 como una de la opciones de vacunaciones que tanto se necesitan", dijo Ann Falsey, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester y una de las investigadoras que condujo los ensayos.



"¡VACUNACIÓN 2021!"



Más de 430 millones de dosis han sido inyectadas en el mundo, una cuarta parte de ellas en Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado por la enfermedad, pero la aceleración de la campaña de inoculación ha creado una ilusión de que la pandemia está bajo control, especialmente en Miami, donde los estudiantes se reunían en masa en las calles para celebrar las vacaciones de primavera boreal.



"Vayan a vacunarse para que puedan venir aquí y pasar un buen rato como nosotros porque nos hemos vacunado", dijo a la AFP Jalen Rob, un estudiante que vacacionaba en la playa. "íVacunación 2021! íPunto!". Pero el inmunólogo Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca, instó a la cordura so pena de tener que lidiar con un aumento de casos.



Las aglomeraciones también son un dolor de cabeza para las autoridades europeas: manifestantes salieron a la calle para protestar contra las restricciones en Alemania, Holanda, Austria y Bélgica.



En Marsella, unas 6.500 personas -en su mayoría jóvenes y sin mascarillas- participaron de un desfile de carnaval, desafiando una prohibición de las aglomeraciones en este puerto francés en el Mediterráneo. "Nada justifica que socavemos nuestros esfuerzos colectivos para mantener a raya el virus, dijo el alcalde de Marsella, Benoit Payan, que se dijo "indignado" por el evento.



Pero un desafío aún mayor enfrentan las autoridades indias ante la celebración durante un mes de un festival hindú que atrajo a más de tres millones de peregrinos en un día este mes.



"EN LA RECTA FINAL"



A pesar de la distribución de vacunas, una tercera ola de covid-19 sigue inexorable, con una aceleración de los contagios. La semana pasada hubo un promedio de 465.300 contagios nuevos por día en el

mundo.



Salvo África y Oriente Medio, todas las regiones registraron aumentos: Asia +34%, Europa +18%, Estados Unidos/Canadá +15% y América Latina y el Caribe +5%. Alemania, motor de la economía europea, se prepara para prolongar las restricciones y endurecer un confinamiento parcial hasta abril, según un borrador visto por AFP.



En Brasil, el segundo país más enlutado detrás de Estados Unidos con 294.042 muertes y más de 11,9 millones de contagios, Rio de Janeiro decidió cerrar sus playas este fin de semana, mientras Sao Paulo -centro económico- implementó restricciones y anticipó feriados.



Por su lado, el presidente de la vecina Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó extender el confinamiento durante Semana Santa para frenar el avance de la variante brasilera del coronavirus.



Pero los políticos y laboratorios siguen presentado perspectivas optimistas. El ente detrás de la vacuna rusa Sputnik anunció el lunes un acuerdo con el grupo farmacéutico indio Virchow Biotech para producir 200 millones de dosis.



El comisario europeo Thierry Breton sugirió que todo el continente podía tener inmunidad para el 14 de julio.



"Estamos en la recta final (...) Las vacunas están llegando", dijo, en medio de una ofensiva de la UE por los retrasos de AstraZeneca en las entregas de sus dosis.



