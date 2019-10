Ataques a sedes políticas de la UP y las Farc en Bogotá

Desconocidos atacaron las sedes de los partidos de izquierda Unión Patriótica (UP) y Fuerza Alternativa Revolucionario Común (Farc) en Bogotá, en dos hechos que no dejaron heridos y que ocurren a menos de 20 días de las elecciones locales del 27 de octubre, denunciaron este viernes esos movimientos.



Lea: (ONU preocupada por aumento de violencia política en el país)

Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista Colombia (PCC), que comparte su sede con la UP, señaló que en la madrugada desconocidos dispararon y arrojaron una bomba incendiaria contra la sede del Comité Central de ese movimiento en Bogotá. Además, dejaron un panfleto amenazante que dice "Regresamos" y tiene la imagen de una calavera.



Lea: (Anuncian medidas de seguridad para proteger a candidatos en el país)



Al respecto, el comandante operativo de la Policía de Bogotá, coronel Carlos Rojas, aseguró que una patrulla llegó a la zona del ataque y encontró vidrios y botellas con rastros de petrodiésel, por lo cual están investigando qué fue lo que ocurrió.



La exalcaldesa de Bogotá Clara López rechazó el ataque, pues considera que "amenazas y atentados" contra esos movimientos no se pueden repetir. "Toda solidaridad con el Partido Comunista y la UP. Ataque aleve a su sede política augura regreso de la guerra sucia. (Presidente) Iván Duque no permita repetición de horrores del pasado", aseveró en Twitter López, que también fue ministra de Trabajo durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.



Por otra parte, el partido Farc, surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla, aseguró que desconocidos arrancaron algunos carteles de campaña que tenían en su sede política y dejaron un panfleto como el que se encontró en la casa del Partido Comunista y de la UP.



"Anoche y esta madrugada fueron atacadas las sedes del Partido Comunista y de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Presidente Iván Duque, ¿dónde están las garantías para la oposición?", publicó en sus redes el senador Julián Gallo, de la Farc.



La UP se creó en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano, Belisario Betancur, con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, en los años siguientes ese partido fue víctima de un genocidio en el que fueron asesinados más de 4.000 de sus militantes, incluidos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990).



La Unión Patriótica renació en 2014, cuando su líder Aída Avella, hoy senadora, regresó a

Colombia tras 17 años en el exilio y fue aspirante a la jefatura del estado, aunque finalmente se integró en la candidatura de Clara López, optando a la Vicepresidencia.



Por otra parte, la candidata a la Gobernación del Atlántico Elsa Noguera, exministra de Vivienda y exalcaldesa de Barranquilla, denunció ataques contra su sede de campaña durante las manifestaciones estudiantiles de ayer.



"Está claro que lo sucedido este mediodía en las instalaciones de nuestra sede fue un acto de violencia que, más que ir en contra de nuestra campaña, va en contra de la democracia", afirmó Noguera en Twitter donde publicó fotos de vidrios rotos de su sede de campaña y de autos que llevaban publicidad política y fueron atacados.



El pasado 8 de octubre durante las manifestaciones en apoyo y rechazo al expresidente Álvaro Uribe que ese día acudió a declarar ante la Corte Suprema de Justicia, algunas personas atacaron la sede del partido oficialista Centro Democrático (derecha), del que hace parte el exmandatario, en la ciudad Pereira, capital del departamento de Risaralda (centro).





EFE