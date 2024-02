Aumenta escasez de medicamentos en Venezuela: este es el panorama

La escasez de medicamentos para la diabetes en Venezuela fue del 35,5% en diciembre, un aumento de 1,1 punto respecto a noviembre, cuando el porcentaje fue del 34,4%, según un boletín difundido este viernes por la ONG Convite.



La organización no gubernamental también hace seguimiento a la disponibilidad de medicinas para los tratamientos de la hipertensión, convulsiones, depresión, diarreas e infecciones respiratorias agudas, que "no se encontraron" en "al menos dos establecimientos farmacéuticos de cada 10 visitados" durante diciembre.



Ese mes, los porcentajes "más elevados" de escasez los registraron, además de los que son usados para la diabetes, los medicamentos para las infecciones respiratorias agudas, con un 33,9 %; y para las convulsiones, con un 28,9 %.



"Esta tendencia se mantuvo durante todo el periodo 2023, y podemos asumir que fue un año de resultados favorables en términos de abastecimiento", aseguró.



Según datos suministrados recientemente a EFE por la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), el mercado farmacéutico venezolano registró un crecimiento del 9,05 % en el año 2023 respecto a 2022. No obstante, la Cámara pide ayuda urgente.



