Aumenta la incertidumbre económica por el PIB de China

La incertidumbre sobre el rol de China como uno de los protagonistas económicos globales continúa al alza, en este caso impulsada por el retraso en la publicación del dato trimestral del producto interno bruto (PIB) para el tercer período del año en curso.

La autoridad estadística del país, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), informó que retrasaría esta publicación, sin ninguna explicación, aunque los expertos prevén que debe tratarse de que los datos “no son muy buenos”, tal como Clifford Bennett, economista jefe de ACY Securities, quien estima que el PIB del gigante asiático resultó en una caída del 1,2%, señaló a la cadena CNN.



Todo esto se realizó en medio de la celebración de la cumbre del Partido Comunista Chino, donde el actual secretario general, Xi Jinping, espera capitalizar un tercer mandato al frente del país en un momento de alta importancia, ya que, de acuerdo con analistas, China debe mejorar el sendero de su crisis inmobiliaria y dar una voz importante frente a la política ambiental.



Es importante destacar que bajo el liderazgo de Jinping, Beijing ha aplicado una política de ‘covid-cero’ en la que frena a la economía con el fin de evitar la propagación del virus entre la población. Una medida que ha sido cuestionada por la falta de eficacia y por evitar la recuperación plena de las ciudades locales.



No obstante, el líder chino se mostró enfático en mantener esta medida como una vía para “acabar rápidamente” con el virus.



De hecho, esta política es la responsable de que el gigante asiático retrocediera en su actividad económica para el segundo trimestre de 2022, cuando el PIB se desaceleró al 0,4% anual en comparación con el año anterior y con los tres primeros meses del año cuando creció en 4,8% a nivel interanual.



En la primera mitad del año, vale mencionar que la economía china creció en 2,5% frente al mismo período sucedido en 2021. Ahora, los economistas prévén que el crecimiento sea del 3,3% para finales de año, aunque para otros podría superar el objetivo oficial de un 5,5%.



A la par de la suspensión del dato del PIB trimestral, la ONE indicó que “la economía nacional continuó recuperándose con sus indicadores principales mejorando en líneas generales” para el pasado mes de agosto.



“Todas las regiones y departamentos coordinaron de manera efectiva la prevención y el control de la covid-19 y el desarrollo económico y social, implementaron firmemente el paquete de políticas y las políticas de seguimiento para estabilizar la economía y lanzaron vigorosamente la efectividad de las políticas. Como resultado, la economía nacional mantuvo el impulso de recuperación y desarrollo con la demanda de producción”, informó un boletín de prensa del organismo.



La entidad destacó el repunte de la producción industrial, el sector de servicios y la recuperación de las ventas nacionales.



En agosto, por ejemplo, el informe destaca que el valor agregado total de las empresas industriales por encima del tamaño designado creció un 4,2% interanual y el Índice de Producción de Servicios, lo hizo en 1,8%.

El pronóstico del FMI para la economía china

En medio de sus recientes actualizaciones de previsiones económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que China crecerá en 3,2% para este 2022, pero han reducido el pronóstico para el 2023 al 4,4% (dos décimas menos que la anterior previsión) producto de “debido al debilitamiento del sector inmobiliario y a los confinamientos continuados”, dijo la entidad en el más reciente informe.



(Lea: Claves para entender por qué la economía de China está en problemas).



Vale mencionar que lo que podría ser un crecimiento aceptado por las distintas economías europeas, dista mucho del promedio del 8% que la actividad económica del gigante asiático había registrado en los últimos tiempos.



Para 2024 se espera que crezca en un 4,5%, un año después sería de 4,6%, un dato que se mantendría hasta 2027.

