Aumentar el gasto en defensa, una constante preocupación para la Otan

La necesidad de aumentar el gasto en Defensa -con un crecimiento estimado del 1,2 por cierto para este año a nivel global-, y calibrar en qué medida cada país miembro puede proceder en tal sentido, es una de las cuestiones prioritarias que abordarán los 30 miembros de la Otan en la cumbre que se llevará a cabo en Madrid los próximos 28, 29 y 30 de junio.



De acuerdo con un informe difundido este lunes por la Alianza, el gasto en Defensa ha ido creciendo globalmente desde 2015 hasta hoy, si bien no de una forma regular y constante, pues si en 2017 se produjo un notable aumento del 5,9 por ciento y del 4,9 en 2020, para 2022 la proyección se sitúa en el 1,2 por ciento.



Asimismo, en el documento se resalta que buena parte de los miembros de la OTAN aún no cumplen con el objetivo de destinar al menos un 2 por ciento de su PIB a Defensa, un asunto que sigue siendo uno de los grandes motivos de preocupación de la Alianza y que volverá a abordarse en la cumbre de Madrid.



Grecia es el país de la Alianza que más porcentaje de su PIB destina actualmente a Defensa, con un 3,76 por ciento estimado para 2022, seguido de Estados Unidos, con el 3,47 por ciento, se indica en el informe. A continuación figuran Polonia, con el 2,42%; Lituania, con el 2,36 %; Estonia, con el 2,34 %; Reino Unido, con el 2,12%; Letonia, con el 2,10%, y Croacia, con el 2,03%, mientras que Eslovaquia se sitúa en el 2% justo, de acuerdo con las tablas que figuran en el documento ofrecido por la OTAN.



Aunque no se dan explicaciones sobre datos concretos, es un hecho claro que buena parte de los países en los que se sobrepasa el 2% del PIB destinado a Defensa son aquellos que, por simple proximidad geográfica (Polonia y las tres repúblicas bálticas), perciben claramente la guerra en Ucrania, tras la invasión rusa del pasado 24 de febrero, o bien otros, como Grecia, que tiene la especificidad particular de sus constantes tensiones geoestratégicas con Turquía.



Todavía hay bastantes países, entre ellos España, que se sitúan bastante lejos de la propuesta de la OTAN del 2% del PIB destinado a defensa, que en el caso español se cifra en el 1,01 por ciento para 2022, solo por delante de Luxemburgo, que se estima destine el 0,58 %, pese a las diferencias de tamaño, población, complejidades geoestratégicas y volumen de sus respectivas fuerzas armadas.



Según el documento presentado hoy por la OTAN, la mayor parte del gasto en Defensa de cada país se destina a personal y en algunos casos acapara la parte principal del presupuesto, como en Italia, con un 62,4 %, o España, con un 57,2%. Sin embargo, Estados Unidos, el país con las fuerzas armadas más potentes y numerosas, dedica tan sólo un 38,8 % a ese capítulo.



