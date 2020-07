Aún con vacuna, el coronavirus permanecerá por mucho tiempo

El mundo científico avanza rápidamente en pruebas con el fin de hallar una vacuna que pueda contener al coronavirus. Sin embargo, aún con la vacuna, el virus no se eliminará y permanecerá por mucho tiempo.



Así lo aseguraron científicos británicos, que comparecieron en la Cámara de los Comunes ante diputados de diferentes partidos.



Según el epidemiólogo Jeremy Farra “las cosas no habrán terminado para Navidad”.



Para Farra, “esta infección no va a desaparecer, ahora es una infección endémica humana”.



Añadió que “incluso si tenemos una vacuna o tratamientos muy buenos, la humanidad seguirá viviendo con este virus durante muchos, muchos años… décadas por venir”.



La advertencia se da luego de que el primer ministro británico, Boris Johnson, anunciara sus planes para rebajar las restricciones impuestas por la pandemia, incluidas la apertura de centros de ocio y piscinas a finales de mes, así como la posibilidad de permitir reuniones masivas a partir de otoño.



John Bell, profesor de la Universidad de Oxford, coincide con Farra de que es improbable que el coronavirus se llegue a eliminar alguna vez, a pesar de los positivos resultados preliminares que ha obtenido la vacuna de esa institución académica británica.



“La realidad es que este patógeno está aquí para siempre, no se va a ninguna parte”, señaló ante los parlamentarios Bell, quien subrayó que habrá inviernos en los que el coronavirus estará de vuelta.



Según los científicos se requerirán continuos ciclos de vacunación para contener el virus.



“La idea de que lo vamos a eliminar entre la población simplemente no es realista”, concluyó el profesor Bell.



