Australia multó a la aplicación de alojamientos Airbnb por engañar a usuarios

Un tribunal australiano ordenó este miércoles a la empresa Airbnb Ireland pagar una multa de 15 millones de dólares australianos (10,2 dólares estadounidenses) y una indemnización similar por engañar a unos 63.000 clientes del país al poner sus precios en moneda extranjera.



Airbnb Ireland, que opera la página web y las aplicaciones de las reservas para los usuarios en Australia, admitió que entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de agosto de 2021 cobró en dólares estadounidenses por alojamientos en el país oceánico en lugar del dolar local, sin aclararles de qué tipo de moneda se trataba.

El valor del dolar estadounidense es históricamente mayor que el del dolar australiano, y en la actualidad el cambio es de 1 dolar estadounidense por 1,48 dolar australiano.



Por ello, el juez Shaun McElwaine del Tribunal Federal Australiano remarcó que Airbnb contravino las leyes australianas porque "incurrió en una conducta que inducía al error o era engañosa", según un fallo publicado hoy en el portal judicial.



Si bien no se puede cuantificar "con exactitud" los beneficios extra que obtuvo Airbnb, se calcula que la diferencia de precios cobrados por la plataforma en ese período ascendieron a unos 16,8 millones de dólares australianos (11,38 millones de dólares estadounidenses o 10,4 millones de euros), agregó el fallo.



"Airbnb obtuvo unos ingresos, no beneficios, de las reservas en cuestión de aproximadamente 9 millones de dólares australianos (6 millones de dólares estadounidenses)", precisó el documento judicial.



Por su lado, Gina Cass-Gottlieb, presidenta de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, siglas en inglés), que denunció ante los tribunales a Airbnb, dijo que la plataforma privó a sus clientes de la oportunidad de tomar una decisión informada debido "a esta conducta engañosa".



"Tomamos este caso para enviar una señal clara a las grandes plataformas digitales como Airbnb de que deben cumplir la Ley del Consumidor australiana y no engañar a los consumidores", dijo Cass-Gottlieb en un comunicado publicado hoy en el portal del organismo fiscalizador.



Además de la multa, Airbnb indemnizará a los clientes afectados por un valor total de 15 millones de dólares australianos, así como cubrirá los costes legales de la ACCC.



Esto supone un monto de unos 230 dólares australianos (155,6 dólares estadounidenses o 142 euros) por cabeza, precisó la ACCC, quien aclaró que a raíz de las denuncias Airbnb indica claramente desde el 31 de agosto de 2021 el tipo de moneda que usa para cobrar por los alojamientos.

EFE