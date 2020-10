Automatización y teletrabajo regirán al mundo laboral en postpandemia

La pandemia de covid-19, que obligó a millones de personas a teletrabajar y aumentó la importancia de lo digital, acelerará la llegada de la Cuarta Revolución Industrial, y en 2025 el empleo robotizado ya será tan habitual como el humano, predice un estudio del Foro Económico Mundial (WEF) presentado este miércoles.



En su informe anual sobre el futuro del empleo, la institución que organiza el Foro de Davos muestra que la crisis sanitaria global ha aumentado el interés de las empresas en adoptar la inteligencia artificial y la robotización, dos de las principales características de esa revolución ya iniciada pero que ahora avanza más rápido. De esta manera, el estudio llega a la conclusión de que ya en 2025 casi la mitad del trabajo global (47 %) estará automatizado, frente al 33 % actual.



MUCHOS EMPLEOS PERDIDOS Y OTROS MUCHOS CREADOS



Esto producirá una importante pérdida de empleo, aunque los expertos del WEF indican que irá acompañada de la creación de trabajos en determinadas áreas, como el análisis de datos o la computación en la nube, dos de las nuevas habilidades que serán más demandadas. Sin embargo, "el ritmo de creación de empleos está siendo más rápido que el de destrucción", destacó este miércoles en la conferencia de presentación del informe la directora gerente de WEF, Saadia Zahidi.



El informe estima que para 2025, en 26 grandes economías estudiadas se habrán perdido 85 millones de empleos pero se habrán generado 97 millones, "adaptados a la nueva división entre humanos, máquinas y algoritmos". La revolución que se avecina no siempre significará destrucción de empleos: de las empresas sondeadas por el estudio, un 43% prevé reducir su plantilla a causa de la integración tecnológica, pero un 34% considera aumentarla, según el Foro Económico Mundial.



FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN



La formación de nuevos empleados y de los que ya trabajan será clave en este proceso de transformación, como prueba el hecho de que el 94% de los directivos de empresa encuestados subrayaron que esperan que sus trabajadores adquieran nuevas habilidades en sus empleos, cuando hace dos años ese porcentaje era de sólo el 65%.



La directora de análisis de datos de la plataforma de educación virtual Coursera, Emily Glassberg Sands, señaló que el aprendizaje en línea, una de las herramientas de formación clave hacia la transformación digital, ya está cambiando rápidamente desde el inicio de la crisis sanitaria. "La gente busca cuatro veces más programas de formación en línea, las compañías ofrecen cinco veces más estos cursos, y los gobiernos nueve veces más, explicó en la presentación del informe.



La era del teletrabajo que ha traído la pandemia ha llegado para quedarse, concluye también la investigación, en la que se ha hallado que un 84% de los empleadores tienen la intención de digitalizar rápidamente los procesos de trabajo, y de trasladar un 44 % de sus empleados al trabajo remoto.



¿UNA ERA AÚN MÁS DESIGUAL?



El estudio advierte sobre un aumento de la desigualdad laboral debido al impacto de la pandemia combinado con el de la transformación tecnológica, en la que "los empleos con menores sueldos y aquellos en manos de mujeres y jóvenes se verán más afectados en la primera fase de la contracción económica". El impacto será incluso mayor que en la gran recesión de 2008, y profundizará las desigualdades ya existentes, alerta WEF.



Glassberg Sands y Zahidi coincidieron que para que esta gran transición hacia el trabajo automatizado y digital no tenga consecuencias tan negativas "es necesario el trabajo coordinado de empresas e instituciones, incluidos los gobiernos". "Llega una era en la que los gobiernos podrían ser más grandes en tamaño pero también han de ser más atrevidos en sus políticas", agregó el consejero delegado de la firma de inteligencia artificial FutureFit Ai, Hamoon Ekhtiari.



Pese a estar en el sector más ligado a la sustitución de hombres por máquinas, en este caso ya capaces de aprender como los humanos, Ekhtiari quiso dar un mensaje positivo, asegurando que "hay grandes puestos de trabajo escondidos, no sólo en la tecnología sino también en campos como la educación". "El futuro del trabajo es digital, pero también humano", aseguró la economista jefe de la plataforma digital de empleo Linkedin, Karin Kimbrough.



La directora gerente del Foro Económico Mundial recordó por su parte que la actual pandemia ha provocado que el trabajo virtual aumente, pero al mismo tiempo ha aumentado el prestigio de muchos empleos cara a cara, desde los trabajadores sanitarios a los cajeros de supermercado.





EFE