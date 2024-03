Bad Bunny no figura en los libros de educación pública del Gobierno de México

Bad Bunny no aparece en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), a pesar de lo que aseguran usuarios de redes sociales que difunden imágenes de contenido educativo que no pertenece al material oficial del Gobierno.



Numerosas cuentas de Facebook, Instagram y X difunden dos fotos de supuestas actividades escolares en los ejemplares de la SEP: una implica el análisis del video musical "El Apagón", de Bad Bunny, y la otra, ejemplifica la reseña escrita con una nota periodística sobre un concierto del artista en 2022.

Las imágenes se comparten junto con fotos del cantante, en publicaciones virales que afirman que: "Oficialmente Bad Bunny forma parte de la educación de las futuras generaciones mexicanas, al ser incluido en los libros escolares de la SEP". El mismo contenido ha sido difundido desde mediados de marzo por varios medios y replicado por figuras públicas.



Los libros de texto de la SEP en México no incluyen las actividades que mencionan al reguetonero Bad Bunny, como demuestra un análisis de los materiales públicos en internet y confirmó la propia dependencia a EFE Verifica.



En realidad, corresponden a libros de bachillerato, a cargo de editoriales externas. Un rastreo por el catálogo de libros públicos disponibles en el sitio web de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en México (CONALITEG) demuestra que dichas actividades no están en ninguno de los ejemplares.



Además, el diseño de las páginas no coincide con el de los textos de la SEP. Por su parte, la oficina de comunicación social de la SEP negó a EFE Verifica que dichas actividades formen parte de sus contenidos.



Una vocera explicó que la dependencia federal únicamente está a cargo de los libros de texto de nivel preescolar a secundaria.



Mientras que los de educación media superior son generados por editoriales externas, que difieren entre estados del país, así como entre instituciones.



Editoriales privadas

Marx Arriaga Navarro, director de materiales educativos de la SEP, aseguró que “esas imágenes no son de los libros de texto de la NEM (Nueva Escuela Mexicana)”, sino de “editoriales privadas”, y publicó en X una foto de la portada del ejemplar y la página correspondiente a una de las actividades que circulan en redes.



Según la imagen compartida por el funcionario, el ejercicio “Análisis de los elementos del videoclip de Bad Bunny” está dentro de la página 55 del libro “Comunicación y Lenguaje I”, de la editorial Ktedra.



Al explorar el catálogo en línea de la editorial Ktedra, es posible encontrar una muestra pública de dicho título y corroborar que en la señalada página aparece la misma actividad que se ve en una de las fotos viralizadas.



Además, el enlace y el código QR que se observan en la imagen llevan a un recurso digital de esa editorial que muestra el video documental de “El Apagón”, de Bad Bunny, para llevar a cabo el ejercicio.



Dicha editorial distribuye los materiales educativos para instituciones de educación media superior en México, como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), que incluye el libro “Lengua y Comunicación I” dentro del primer semestre, de acuerdo con el programa de estudios vigente.



En cuanto a la otra imagen viralizada que muestra una reseña periodística de un concierto de Bad Bunny en 2022 en la ciudad de Monterrey, al norte de México, no fue posible encontrar su origen exacto. No obstante, una búsqueda por palabras clave en Google conduce a un “cuadernillo de actividades” de la materia “Lengua y Comunicación 2” del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 281, ubicado en el estado de Aguascalientes, donde se utiliza la misma reseña periodística como parte de una actividad del segundo semestre.



Aunque el diseño es distinto, el contenido es igual al que se ve en la imagen viralizada, que usa como referencia la reseña “Bad Bunny en Monterrey con el ‘World’s Hottest Tour’”, publicada el 5 de diciembre de 2022, en el medio digital MTY360. En conclusión, Bad Bunny no aparece en los libros de texto de la SEP en México, sino en contenidos educativos generados por editoriales externas.