Banco central de China dice que 'crisis de Evergrande es controlable'

El banco central de China se refirió a los efectos financieros de la crisis de Evergrande Group. Afirmó que los riesgos del sistema financiero, derivados de las dificultades que enfrenta el grupo, son controlables. “Es improbable que se extiendan”, indicó.

Para frenar sus efectos, autoridades y gobiernos locales están resolviendo la situación con base en “principios orientados al mercado y en el estado de derecho”, argumentó Zou Lan, director del Banco Popular de China.



Por otro lado, el banco central pidió a las instituciones financieras que mantengan la oferta de crédito al sector inmobiliario de manera “estable y ordenada”, añadió Lan.



Sin embargo, crece la preocupación que la crisis de liquidez de Evergrande se extienda a otros promotores. Esos temores se intensificaron después de que, durante las últimas dos semanas, Fantasia Holdings Group Co anunciara un default sorpresivo y Sinic Holdings Group Co señalara que dejaría de pagar sus deudas.



“El banco central instó al sector inmobiliario y sus accionistas a cumplir con sus obligaciones”, dijo su director.



También resaltó que la caída de los bonos 'offshore' es el resultado natural del mercado a estos incumplimientos.



